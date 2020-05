Olga Frycz lubi proste i smaczne potrawy. To risotto może być doskonałą inspiracją na szybki obiad

Olga Frycz często dzieli się pomysłami na szybkie posiłki. Podczas pandemii na jej kanałach społecznościowych przyrządzane samodzielnie pyszności pojawiają się znacznie częściej. Tym razem aktorka postanowiła zainspirować fanów szybkim i prostym w przygotowaniu risotto.

Olga Frycz poleca popisowe risotto z grzybami

Ryż to jeden z najczęściej wybieranych składników do obiadów "na szybko". Olga ceni sobie prostotę w kuchni i zachęca do prostego gotowania swoich obserwatorów. Ostatnio Frycz wyczarowała aromatyczne risotto ze swoich domowych zapasów. Jak przygotować potrawę, inspirowaną przepisem aktorki?

Składniki na risotto z grzybami

opakowanie ryżu;

cebula (zwykła lub szalotka);

czosnek;

por;

podgrzybki;

masło;

śmietana 30%;

parmezan;

sól i pieprz do smaku;

pietruszka;

opcjonalnie szafran.

Przygotowanie: W nieco głębszej patelni rozpuść masło, a następnie podsmaż na nim pora, cebulę i czosnek. Kolejnym krokiem jest dodanie do warzyw podgrzybków, przykrycie naczynia i podduszenie wszystkich składników pod przykryciem. Później dodaj jeszcze trochę masła i dosyp ryżu. Dodaj odpowiednią ilość wody i poczekaj, aż ryż ją wypije. Wtedy posiekaj natkę pietruszki i wsyp ją do gotującej się potrawy. Dolej jeszcze trochę wody i obserwuj ryż, mieszając cały czas wszystkie składniki. Odczekaj kilka minut i dodaj śmietanę oraz szafran. Podduś jeszcze trochę danie. Na koniec przypraw solą i pieprzem, dokładnie zamieszaj i podawaj ze startym parmezanem.

Jak odchudzić risotto?

Aromatyczne risotto będzie świetną propozycją na treściwszy obiad. W daniu przygotowanym przez Olgę jest dosyć sporo masła i śmietany - raz na pewien czas możemy sobie na taką kombinację pozwolić. Jeśli chcemy nieco "odchudzić" danie, zamiast śmietany dodajmy jogurt typu greckiego w wersji light. Masło możemy zastąpić olejem kokosowym lub oliwą z oliwek.