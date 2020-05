Anna Starmach kontynuuje swoją serię zdrowych pogadanek, podczas których uświadamia obserwatorów, w jaki sposób wykorzystać spiżarniane zapasy. Z najnowszego InstaStories dowiemy się, jak najszybciej przyrządzić smacznego bakłażana, a także dlaczego jest polecany osobom na diecie. Starmach przeprowadziła również na warzywie test dotyczący używania soli.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Starmach pokazuje prosty przepis na bakłażan

Anna Starmach wyjaśnia, dlaczego warto włączyć bakłażana do diety

W bakłażanie znajdziemy porządny zapas błonnika, potasu oraz żelaza. Starmach zwróciła uwagę na fakt, że to fioletowe warzywo jest często polecane przez dietetyków. Warto wiedzieć, że w 100 gramach bakłażana znajduje się jedynie 25 kalorii! W ten sposób dostarczamy wartości odżywcze, przy jednoczesnej niskiej dawce kalorii, co jest idealną opcją, jeśli jesteśmy na diecie odchudzającej. Jak w prosty sposób podawać to warzywo?

Bakłażan wg Anny Starmach

Pokrój bakłażana na plasterki, obtocz w mące, następnie w jajku, a potem znów w mące i tak przygotowane smaż na rozgrzanej patelni z oliwą. Podsmażaj, aż warzywo będzie miękkie, a panierka złocista.

Czy sól pomoże nam pozbyć się bakłażanowej goryczy?

Starmach przeprowadziła krótki eksperyment - zanim zabrała się za smażenie, jedną połówkę bakłażana posypała solą. Po usmażeniu bakłażanowych placuszków porównała wyniki - smak przyrządzonych warzyw na dwa sposoby był taki sam! To cenna informacja - nie musimy dodatkowo dosalać bakłażanów i tym samym dostarczać sobie niepotrzebnej dawki soli. Warzywo poddane obróbce termicznej podczas smażenia lub pieczenia traci goryczkę. Starmach poleca również wybierać mniejsze okazy, które będą zdecydowanie smaczniejsze.