Anna Lewandowska pokazała przepis na tartę z owocami leśnymi. To ciasto przygotowała na urodziny swojej córki Klary

Anna Lewandowska podzieliła się przepisem na lekką tartę z owocami leśnymi i galaretką. Deser jest nie tylko pyszny, ale też bardzo zdrowy. Taka tarta z pewnością zadowoli nawet wybrednych fanów słodyczy.

REKLAMA

Urodziny ma się raz w roku. Powinien to być szczęśliwy dzień, podczas którego spełniane są marzenia - te duże i te małe. Miałam ogromną radość móc przygotować dla Klary przepyszną tartę z owocową galaretką!

- pisze na swoim blogu hpba.pl Anna Lewandowska. Trenerka zamieściła przepis na ciasto urodzinowe dla Klary, które nie zawiera glutenu, jest proste w przygotowaniu i wymaga stosunkowo niewielu składników. W tym przypadku mniej zdecydowanie znaczy więcej.

Przepis Anny Lewandowskiej na tartę z owocami leśnymi i galaretką

Składniki - spód

200 g wiórek kokosowych

5 daktyli bez pestek

5 śliwek suszonych

80 g pestek dyni

2 łyżki oleju kokosowego

Składniki - warstwa leśna

250 g mrożonych malin i borówek amerykańskich

200 ml wody

1 łyżka żelatyny (można też użyć agaru)

3 łyżki syropu klonowego

owoce do dekoracji

Sposób przygotowania

W blenderze zmiksuj wiórki kokosowe, namoczone wcześniej daktyle i śliwki, pestki dyni oraz olej kokosowy. Z przygotowanej masy uformuj spód ciasta w tortownicy. Następnie wstaw do lodówki na około jedną godzinę. W tym czasie, w ciepłej wodzie, rozpuść żelatynę, dodając do niej maliny i borówki. Zblenduj z dodatkiem syropu klonowego, po czym pozostaw do wystudzenia. Wylej galaretkę na przygotowany wcześniej spód ciasta i przyozdób owocami. Ciasto schłódź w lodówce przez około dwie godziny.

Zobacz także przepis Anny Lewandowskiej na jaglankę: