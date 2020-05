Jessica Alba pozostaje bardzo aktywna fizycznie, nawet podczas ostatnich tygodni spędzonych w domu. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się nagranie, nad którym pracowała jeszcze przed wybuchem pandemii. Zaprezentowane wideo przedstawia ulubione i najskuteczniejsze ćwiczenia, które znajdują się treningowej rutynie Alby.

REKLAMA

Jessica Alba zdradziła, jak wygląda jej intensywny trening

Aktorka opublikowała na Instagramie zajawkę wideo, na którym pojawiły się fragmenty ze wspólnego treningu z przyjaciółką Jessiki. Obie panie dzielnie ćwiczyły pod czujnym okiem trenera personalnego. "Booty-Blasting", bo tak nazywa się zestaw zaproponowanych figur, to ćwiczenia bardzo wymagające, choć możliwe do samodzielnego powtórzenia w domu. Porządnie się przy nich zmęczysz, ale dla takich efektów naprawdę warto! Do zajęć potrzebujesz kawałka przestrzeni oraz taśm treningowych. Jak wyglądał intensywny trening Jessiki? Na krótkim wideo wyłapujemy następujące figury:

przysiady z utrzymaniem naciągniętej gumy oporowej;

wymachy nogą w bok, naciągając przy tym taśmę;

wyskoki;

deska, połączona z podnoszeniem ciężarków (jeśli nie posiadasz sprzętu, możesz wykorzystać w ich roli np. butelki z wodą);

napinanie taśmy w przysiadzie, połączone z marszem, zachowując tę pozycję.

Trener Jessiki pamiętał oczywiście o prawidłowej rozgrzewce przed właściwą częścią zajęć, którą obejrzymy na kanale YouTube aktorki. Jessica razem z Lizzy wykonały razem pajacyki, wypady nogą w tył, zakończone wyskokiem (po 10 powtórzeń na każdą nogę) a na zakończenie rowerek górski. Ćwiczenia rozgrzewające powtarzamy w dwóch kolejnych rundach.