Lekkie i zdrowe ciasto, które oddaje wiosenną atmosferę? Zobacz przepis Anny Lewandowskiej na tartę z jaglanym kremem

Wiosna to czas, w którym chętniej stawiamy na lekkie propozycje żywieniowe. Te wybory sprawiają, że desery są mniej kaloryczne. Szczególnie, jeśli zostały wykonane ze zdrowych składników.

REKLAMA

Przepis Anny Lewandowskiej na tartę w wersji fit

Anna Lewandowska podzieliła się przepisem na zdrową tartę z jaglanym kremem. W instagramowej relacji trenerka zamieściła link do swojego bloga, gdzie często prezentuje przepisy na zdrowe i bezpieczne dla sylwetki dania.

Składniki:

Spód :

1 i 3⁄4 szklanki migdałów

3⁄4 szklanki daktyli

szczypta soli morskiej

Krem :

1⁄2 szklanki kaszy jaglanej

1⁄4 szklanki ksylitolu

3 szklanki mleka sojowego

3 łyżki

olej kokosowy

skórka otarta z 1 cytryny

sok z 1⁄2 cytryny

szczypta soli morskiej

Dodatki :

ulubione owoce, np. borówki

Sposób przygotowania:

Spód :

Daktyle namocz w gorącej wodzie przez około 30 minut. W międzyczasie zmiel migdały na mąkę i wsyp szczyptę soli. Dodaj namoczone daktyle i ponownie zblenduj na kleistą masę. Formę na tartę wyłóż papierem do pieczenia i uformuj spód ciasta. Odstaw do schłodzenia w lodówce.

Krem :

W rondelku z grubym dnem umieść wszystkie składniki, wymieszaj zawartość rondelka i gotuj na małym ogniu. Bardzo często doglądaj i mieszaj kaszę, aby się nie przypaliła i nie przywarła do dna. Kiedy kasza wchłonie większość płynów, odstaw rondelek. Zblenduj krem na jednolitą masę tak, aby nie było grudek.

Wykończenie :

Owoce umyj i pozostaw do osuszenia. Wyjmij formę z lodówki i na schłodzone ciasto wyłóż przygotowany budyń jaglany. Następnie udekoruj tartę owocami. Należy to zrobić od razu, ponieważ wierzch kremu szybko zastyga i później owoce nie będą się trzymały. Odstaw tartę do schłodzenia, na co najmniej godzinę do lodówki.