Kourtney Kardashian udostępniła przepis na wegańskie ciasteczka z matchy. To bardzo prosty w przygotowaniu deser

Matcha to sproszkowana zielona herbata z Japonii, która cieszy się dużą popularnością ze względu na płynące z jej picia korzyści zdrowotne. Ten rodzaj herbaty nie ogranicza się jednak tylko do filiżanki. Dodana do wypieków matcha wzbogaci smak potrawy, ale też zabarwi ją na zielono.

REKLAMA

Jak się okazuje, fanką matchy jest Kourney Kardashian, która w swojej ostatniej instagramowej relacji udostępniła przepis na wegańskie ciasteczka z japońską herbatą w roli głównej.

Przepis na wegańskie ciasteczka z matchą

Składniki:

2 łyżki mąki kokosowej

1 łyżka mąki migdałowej

1/2 łyżeczki proszku z korzenia Ashwagandha (opcjonalnie)

1 łyżka mleka (może być roślinne)

1 łyżka syropu klonowego lub agawy

1 1/2 łyżki wybranego słodzika

1 1/2 łyżeczki sproszkowanej herbaty matcha

2 łyżeczki masła orzechowego z nerkowców (jeśli nie jadasz orzechów, zamień na masło słonecznikowe)

1-2 łyżeczki wegańskich kawałków czekolady do ciastek

Sposób przygotowania:

Składniki umieść w misce do miksowania i dokładnie mieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji. Uformuj ciasto w kształt okrągłych i płaskich ciasteczek, a następnie umieść w zamrażarce na około pół godziny.

Wartość odżywcza (1 duże ciastko)

Kalorie: 165

Węglowodany: 11 g

Cukier 3 g

Tłuszcz: 8 g

Białko: 7 g

Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian - instagram

Dlaczego warto dodać matchę do swojej diety?

Matcha to herbata, której picie zapewnia wiele wyjątkowych korzyści dla organizmu. Matcha nie tylko pobudza, ale też uspokaja, ponieważ zawiera L-teaninę, która równoważy działanie kofeiny. Ponadto charakteryzuje się dużą koncentracją przeciwutleniaczy, oczyszcza organizm, pomaga redukować tkankę tłuszczową, a także ogranicza tworzenie się nowych komórek tłuszczowych.

Zawarte w matchy katechiny obniżają cholesterol. Regularne jej spożywanie pomoże obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi oraz zmniejszyć ryzyko udaru. Z kolei dzięki przeciwutleniaczom pozytywnie działa również na zdrowie skóry, zmniejszając stany zapalne.