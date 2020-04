Jennifer Lopez i Alex Rodriguez uwielbiają wspólne treningi. Ćwiczenia, które wykonuje gwiazdorska para, są zwykle bardzo intensywne. Z tego względu ich dieta musi obfitować we właściwe ilości wszystkich składników odżywczych, które dostarczają potrzebnej energii i budulca do mięśni. O tym, co najczęściej ląduje na talerzach Lopez i Rodrigueza opowiedział Kevin Fernandez - szef kuchni, który współpracuje z gwiazdami już od dwóch lat.

Dieta Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza

Co na śniadanie spożywa jedna z najbardziej rozpoznawalnych par showbiznesu? Kevin Fernandez w rozmowie z amerykańskim wydaniem "Women's Health" zdradził, że:

Codziennie rano pojawiają się jajka oraz bekon. Para uwielbia klasyczną jajecznicę na bekonie z indyka lub kurczaka, który czasem zamieniają na kiełbaski - komentuje Fernandez.

Kucharz przyznał również, że Jennifer nie jest wielką fanką owoców, które z kolei uwielbiają dzieci - w zapasach zawsze znajduje się dużo jagód i truskawek.

W spiżarni Lopez i Rodrigueza nigdy nie brakuje zielonych warzyw, takich jak szpinak, seler oraz ogórki. Para codziennie, jeszcze przed śniadaniem, wypija świeży warzywny sok.

Jennifer na śniadanie wybiera sok z zielonych warzyw, który ma dostarczyć odpowiednią pobudzającą dawkę energii. Jeżeli chodzi o dania główne, rodzina stawia na kuchnię meksykańską, a ulubioną potrawą wszystkich są tacos, które pojawiają się przynajmniej raz w tygodniu.

Wyrzeczenia Jennifer Lopez

Gwiazda musiała zrezygnować z wielu produktów spożywczych. Wykluczyła z diety cukier, kofeinę oraz alkohol. Wszystko po to, by utrzymać ciało w dobrej kondycji. Jennifer ogranicza również mięso - stara się spożywać jedynie drób.