Szukasz pomysłu na zdrową słodką przekąskę? Dobrym wyborem będą pożywne trufle, które poleca Ewa Chodakowska. Dwie smakowe propozycje trenerki mogą być również guity pleasure dla wegan, gdyż nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Jak przygotować łakocie według przepisów Ewy?

Ewa Chodakowska - przepis na trufle Ewa Chodakowska - Instagram @chodakowskaewa

Trufle wg przepisów Ewy Chodakowskiej

Trenerka podzieliła się dwoma propozycjami smakowymi na słodkie trufle w wersji fit. Przygotowanie łakoci jest niezwykle proste i wymaga jedynie kilku składników.

Trufle daktylowo-migdałowe (przepis na dwie porcje)

Składniki:

10 suszonych daktyli;

łyżka kakao;

4 łyżki zmielonych migdałów;

łyżeczka świeżej skórki pomarańczowej;

dwie łyżki otrębów owsianych.

Przygotowanie: namocz daktyle w soku i kilku łyżkach wody. Odstaw je na pół godziny, później dosyp kakao, ciągle mieszając. Następnie zmiksuj te dwa składniki i ostudź. Dodaj zmielone migdały, otręby i skórkę pomarańczową. Jeżeli konsystencja jest zbyt rzadka, dodaj trochę otrębów. Uformuj kulki wielkości orzecha włoskiego i włóż do lodówki na kilka godzin.

Jedna porcja kulek do 275 kalorii.

Trufle kokosowo-cynamonowe (dwie porcje)

Składniki:

łyżka kremu orzechowego;

trzy łyżki suchej kaszy jaglanej;

łyżka wiórków kokosowych;

dwie kostki gorzkiej czekolady;

dwa suszone daktyle;

dwie łyżki orzechów nerkowca;

łyżka gorzkiego kakao;

pół łyżeczki mielonego cynamonu;

szczypta gałki muszkatołowej.

Przygotowanie: Ugotuj kaszę al dente, odcedź ją od wody i pozostaw do ostygnięcia. Pokrój daktyle i zalej je gorącą wodą, odstaw na 20 minut. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Dodaj odcedzone od wody daktyle do czekolady i zmiksuj. Następnie dodaj do masy kaszę, kokos, orzechy i krem orzechowy, dokładnie wymieszaj. Zrób małej wielkości kulki i odstaw o lodówki na dwie godziny.

Porcja trufli kokosowo-cynamonowych to 275 kalorii.