Joga Kundalini zyskała popularność dopiero w ciągu ostatnich kilku lat. Powodem jest fakt, że starożytne nauki jogi Kundalini były utrzymywane w tajemnicy przez bardzo długi czas. Krążyły jedynie wśród członków rodziny królewskiej i szlachty przez tysiące lat. Zostały one przeniesione na zachód dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. Wtedy zaczęto uczyć Kundalini publicznie.

REKLAMA

Na czym polega joga Kundalini?

Ta dawna praktyka koncentruje się na oddechu i asanach połączonych z medytacją. W tym rodzaju jogi chodzi o to, by przenieść energię zgromadzoną u podstawy kręgosłupa przez siedem czakr ponad głowę. Ostatecznym celem Kundalini jest zwiększenie samoświadomości poprzez wyciszenie umysłu i odblokowanie czakr po to, by energia życiowa mogła swobodnie przepływać.

Jessica Mercedes ćwiczy Kundalini na instagramie

Joga Kundalini to coraz częstszy wybór gwiazd. Zdecydowała się na nią także polska blogerka modowa - Jessica Mercedes. Na instagramowym profilu szafiarki pojawiła się relacja, w której Jess ćwiczy ten rodzaj jogi.

Jessica Mercedes Jessica Mercedes - instagram

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie decydują się ćwiczyć Kundalini. Praktyka wypełniona trudnymi ćwiczeniami oddechowymi, asanami i medytacją może mieć wiele korzyści dla zdrowia.

Korzyści płynące z uprawiania jogi Kundalini

Do najczęstszych zalet tego rodzaju jogi zaliczamy przyspieszenie metabolizmu, poprawę nastroju oraz obniżenie poziomu stresu. Ponadto Kundalini to świetny sposób na wzmocnienie mięśni, poprawę pamięci i koncentracji, a także zmniejszenie ryzyka nadciśnienia.