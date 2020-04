Anita Sokołowska wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. Fani podziwiają samodyscyplinę aktorki

Anita Sokołowska podzieliła się na Instagramie relacją z ćwiczeń na macie. Aktorka postawiła na trening angażujący mięśnie brzucha. Gwiazda lubi aktywny wypoczynek, a jej nastawienie może być doskonałą motywacją, aby samemu wyciągnąć buty do biegania z szafy, odkurzyć matę i zacząć treningi w domu.

REKLAMA

Anita Sokołowska wykonuje ćwiczenia na mięśnie brzucha

Sokołowska podczas domowej izolacji spędza czas na treningach wzmacniających, jodze i bieganiu. W obecnej sytuacji stara się przekazać fanom jak najwięcej motywacji i inspiracji do działania. "W takich okolicznościach można ćwiczyć non stop" - podkreśla aktorka na swoim Instagramie. Obserwatorzy Anity podziwiają jej zaangażowanie i werwę do działania; nie każdy z nas posiada wystarczająco samodyscypliny do tego, aby regularnie ćwiczyć:

Wow, imponujesz!

Można ćwiczyć, wystarczy tylko chcieć!

Dobra, to ja też wezmę się do roboty

- czytamy pod zamieszczonym przez gwiazdę wpisie. Fanki Anity dopytują się również, skąd w niej tyle motywacji do działania. Sokołowska przyznaje, że nie zawsze jest różowo - jednak obecna sytuacja to doskonały czas na nadrobienie treningowych zaległości.

Anita Sokołowska - komentarze Anita Sokołowska - Instagram

Anita Sokołowska - komentarze Anita Sokołowska - Instagram

Anita zachęca do tego, aby wykorzystać dodatkowy czas w sposób produktywny - gratulujemy takiej postawy!

Jak wyćwiczyć mięśnie brzucha?

Tym razem Sokołowska postawiła na ćwiczenia mięśni brzucha. W tym celu wykorzystujemy matę i robimy klasyczne brzuszki, brzuszki skośne, rowerek, plank oraz skalpel. Taki zestaw treningowy wzmocni mięśnie brzucha, angażując jego poszczególne partie. Dobrym pomysłem są również wykroki oraz pompki, jeśli pozwala nam na to nasza kondycja.