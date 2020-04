Julia Pietrucha ćwiczy jogę z córką. Poranny stretching w takim towarzystwie to sama przyjemność!

Julia Pietrucha niechętnie pokazuje swoją córkę w mediach społecznościowych. Aktorka i piosenkarka zrobiła jednak wyjątek - Gaja dołączyła do mamy, podczas porannej jogi. Czy córeczka Pietruchy polubi wspólne ćwiczenia? Taki trening może przynieść wiele korzyści, również dla dzieci.

Julia Pietrucha ćwiczy z córeczką poranną jogę

Aktorka wrzuciła na Instagram zdjęcie z dopiskiem "Morning exercise is the key". Na fotografii widzimy, jak niespełna dwuletnia Gaja idzie w ślady mamy i dzielnie powtarza jej ruchy. Dziewczyny świetnie spędzają razem czas:

Zawsze mnie zachwyca z jaką łatwością i lekkością dzieci potrafią wykonywać asany, do których dojście nam, dorosłym, czasem zajmuje lata

Muszę tego spróbować z moją dwulatką

Super! Zdrowe nawyki od małego

- czytamy w komentarzach pod wpisem Julii. Wdrożenie aktywności fizycznej już od najwcześniejszych lat jest ważnym elementem życia. Wyrobienie nawyku ćwiczeń u najmłodszych może pomóc w obniżeniu ryzyka wystąpienia wielu chorób. Ruch jest bardzo ważny, już dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dlaczego warto ćwiczyć jogę z dziećmi?

Odpowiednio dobrane asany pomogą we właściwym rozciąganiu mięśni oraz uelastycznieniu całego ciała. To też dobra dawka ruchu na początek dnia. Dla dzieci może być również świetną wspólną zabawą. Dodatkowo, jest to również trening wyciszający, który uczy skupienia uwagi i cierpliwości. Regularne zajęcia z jogi mogą pomóc w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Warto spróbować przekonać swoje pociechy do wspólnych ćwiczeń.