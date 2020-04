Sonia Bohosiewicz morsuje. Takie kąpiele w wodzie o niskiej temperaturze mogą przynieść wiele korzyści

Kąpiele w zimnej wodzie stają się coraz popularniejsze, a z roku na rok przybywa zwolenników morsowania. Moda zdobywa fanów niezależnie od wieku i kondycji fizycznej, a wszyscy, którzy spróbowali kontrowersyjnego wciąż sportu, zdają sobie sprawę z korzyści płynących z jego podejmowania. Wielu traktuje morsowanie jako receptę na długi i zdrowe życie, a także sposób na poprawę humoru i spędzenie czasu wśród przyjaciół o podobnych zainteresowaniach.

REKLAMA

Czym jest morsowanie?

Morsowanie to nic innego, jak krótkotrwała kąpiel w zimnej, a nawet lodowatej wodzie. Może to być jezioro, rzeka, morze, a także każdy inny zbiornik wodny. Morsowanie odbywa się od jesieni do wiosny i traktowane jest jako sport towarzyski. Wraz ze wzrostem jego popularności, powstaje coraz więcej klubów skupiających zapalonych morsów.

Z zimnej kąpieli skorzystała także Sonia Bohosiewicz, która w ostatnią niedzielę morsowała w jeziorze. Aktorka podzieliła się z fanami swoimi wrażeniami na instagramowym profilu.

Wpływ morsowania na zdrowie jest nie do podważenia. Przede wszystkim hartujemy nasz organizm i zwiększamy swoją odporność. Badania dowodzą, że lepsza adaptacja do zimna chroni nas przed chorobami układu oddechowego, choćby przed katarem czy nawet zapaleniem oskrzeli.

Kto powinien korzystać z zimnych kąpiel?

Morsowaniem powinny zainteresować się osoby chore na cukrzycę. Główne korzyści dla diabetyków to obniżenie poziomu cukru we krwi i poprawa insulinowrażliwości. Warto wspomnieć też o atutach dla osób z niedoczynnością tarczycy i Hashimoto. Zmagający się z chorobami tarczycy mają niższa temperaturę ciała i gorzej znoszą niskie temperatury, a morsowanie pomoże poprawić adaptację na chłód. Zimne kąpiele są wskazane także dla osób cierpiących na bóle stawów - łagodzą ból, a nawet całkowicie go uśmierzają. Ponadto zwiększają zakres ruchu i regenerująco działają na stawy.