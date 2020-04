Kasza gryczana na śniadanie? Zobacz, jak przygotować słodką gryczankę wg przepisu Anny Starmach

Anna Starmach namawia instagramowych obserwatorów do poszerzania kulinarnych horyzontów i wypróbowania kaszy gryczanej na słodko. Jeśli lubisz zdrowe śniadania na ciepło i chcesz odkryć nowe smaki, koniecznie wypróbuj gryczanki - przepis jest niezwykle prosty w przygotowaniu.

REKLAMA

Gryczanka wg przepisu Anny Starmach

Składniki:

pół szklanki niepalonej kaszy gryczanej;

pół szklanki niepalonej kaszy gryczanej; 150 ml wody;

150 ml mleka roślinnego, może być np. migdałowe lub kokosowe;

pięć suszonych daktyli;

banan;

szczypta soli;

garść orzechów włoskich;

łyżka miodu;

1,5 łyżki gorzkiego kakao;

łyżka masła orzechowego.

Przygotowanie: opłucz kaszę, przełóż do rondelka, zalej wodą i dodaj sól. Gotuj ją na małym ogniu pod przykryciem około kwadrans. W międzyczasie pokrój daktyle i orzechy. Po upłynięciu 15 minut dodaj do kaszy mleko roślinne, kakao, orzechy i daktyle. Podgrzewaj do zagotowania cały czas mieszając, aby kasza nie przykleiła się do dna garnka. Przełóż gryczankę do miseczek, dodaj miód i pokrojonego banana.

Dlaczego warto jeść kaszę gryczaną?

Jak udowadnia swoim przepisem Anna Starmach - kaszę gryczaną można przyrządzić na wiele sposobów. Ten gatunek kaszy posiada wiele minerałów i witamin, które są nam potrzebne w codziennej diecie. Na jej właściwości powinny zwrócić uwagę osoby na diecie roślinnej. Kasza gryczana jest bowiem doskonałym źródłem dobrze przyswajalnego białka - przebija w tym rośliny strączkowe. W kaszy znajdują się również aminokwasy egzogenne, a w szczególności duże ilości lizyny, która jest niezbędna do budowania białek w mięśniach i kościach, a która nie występuje naturalnie w naszym organizmie. Już 100 gramów kaszy gryczanej dostarcza codziennego zapotrzebowania na ten enzym.