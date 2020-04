Wiktoria Gąsiewska postawiła na ćwiczenia z gumą oporową. To dobry sposób na skuteczny trening w domu

Wiktoria Gąsiewska pokazała na swojej instagramowej relacji, że ćwiczy z gumą oporową. To świetny pomysł szczególnie w sytuacji, gdy nie są czynne siłownie. Domowy trening może przynieść zdecydowanie lepsze efekty, jeśli dodamy do niego taśmy.

Ćwiczenia z gumami są polecane dla osób, które chcą wzmocnić mię¶nie i wymodelować swoją sylwetkę. W niektórych przypadkach sprawdzą się nawet lepiej niż podnoszenie ciężarów. Są nie tylko skuteczne, ale też praktycznie. Nie zajmują miejsca i można je kupić w przystępnej cenie.

Trening z gumą oporową

Ćwiczenia z tym gadżetem wcale nie należą do skomplikowanych, jednak warto zwrócić uwagę na technikę. Dobrze wykonany trening zapewni szybkie efekty, do których należy nie tylko wzmocnienie mięśni i wymodelowanie sylwetki, ale też poprawa kondycji, wytrzymałości i - co najważniejsze - utrata zbędnych kilogramów.

Przykładowe ćwiczenia z gumą - mięśnie ud i pośladków

Pozycja wyjściowa: Ustaw się na macie w klęku podpartym. Gumę zaczep o uda – zarówno lewe, jak i prawe. Pilnuj wyprostowanych pleców. Ręce powinny znajdować się pod barkami, głowa jest przedłużeniem tułowia. Nie patrzymy ani w podłogę, ani na boki.

Ruch główny: Podnoś nogę do boku. Spróbuj odwodzić nogę ugiętą w kolanie. Wykonuj ćwiczenie naprzemiennie – raz na prawą, raz na lewą stronę. Zrób trzy serie po 10 powtórzeń.

Przykładowe ćwiczenia z gumą - mięśnie nóg

Pozycja wyjściowa: Załóż gumę na nogi. Powinna znajdować się na wysokości ud. Połóż się płasko na plecach i zegnij nogi w kolanach. Rozstaw stopy na szerokość bioder. Ręce połóż wzdłuż tułowia.

Ruch główny: Podnoś biodra do góry. Przenieś ciężar ciała na pięty. Cały czas napinaj pośladki. Zatrzymaj biodra w górze. Staraj się przywodzić i odwodzić kolana. Potwórz dziesięć razy. Wykonaj trzy serie.

Przykładowe ćwiczenia z gumą - mięśnie brzucha

Pozycja wyjściowa: Połóż się płasko na plecach. Załóż gumę na stopy. Unieś proste nogi do góry. Pozostałą część gumy owiń wokół dłoni.

Ruch główny: Napnij mięśnie brzucha. Delikatnie podciągaj się na gumie. Staraj się oderwać barki od podłogi. Wróć na matę. Powtórz dziesięć razy, wykonaj trzy serie ćwiczenia.