Anna Lewandowska przypomina, jak ważne w walce ze stresem jest prawidłowe oddychanie: nawet minuta pomoże się odprężyć

Anna Lewandowska poruszyła na Instagramie ważny temat radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Panująca pandemia i wywołane przez nią zmiany w naszym codziennym życiu, mogą prowadzić do napadów paniki. Jednym z kroków radzenia sobie z tą niecodzienną sytuacją jest nauczenie się technik oddychania, które pomogą nam złapać wolniejsze tempo.

Anna Lewandowska o stresie

Cały świat w pewnym sensie zatrzymał się w miejscu. Zmiany, które wywołał koronawirus są widoczne nie tylko w gospodarce, czy statystykach zachorowań, lecz także w funkcjonowaniu naszych układów nerwowych. Niepewność, niewiedza, lęk i dużo stresu towarzyszą nam w zwiększonej dawce od kilku tygodni. Anna Lewandowska zauważa, że:

Stres działa na każdego destrukcyjnie. U wielu z Was pojawia się frustracja, co jest oczywiście zrozumiałe. Często podstawą frustracji jest stres i niskie poczucie własnej wartości. Bycie hejtowanym także rodzi stres i frustrację oraz pogłębia niską samoocenę.

W jaki sposób radzić sobie z narastającym napięciem? Mogą nam w tym pomóc techniki właściwego oddychania.

Anna Lewandowska o trzech metodach oddychania

"Czy wiecie, że nawet 1 minuta oddychania wprowadzi Was w odprężenie?" - dopytuje się Lewandowska. Anna w obszernym poście na swoim blogu przygotowała trzy ćwiczenia oddechowe, które mogą nam pomóc obniżyć napięcie. Jak je prawidłowo wykonać?

Ćwiczenie 1 - dla początkujących

Stoimy lub siadamy prosto. Staramy się, jak najbardziej oderwać w myślach od stresujących sytuacji oraz od otoczenia. Zamykamy oczy i bierzemy głęboki oddech nosem, licząc do trzech. Następnie wstrzymujemy oddech, odliczając do trzech i wydychamy powietrze głęboko ustami, znów licząc do trzech. Powtarzamy tak długo, jak czujemy, że jest to konieczne.

Ćwiczenie 2

To ćwiczenie zajmie nam około 5-7 minut. Siadamy prosto w taki sposób, aby nasza przepona mogła bez problemu funkcjonować. Bierzemy głęboki wdech przez nos, licząc do pięciu. Następnie, powoli wydychamy powietrze, trzymając powiększoną klatkę piersiową, jednocześnie nie pozwalając, aby opadł nam brzuch. Następnie wciągamy i wypuszczamy powietrze tak, aby poczuć, jak pracują nam mięśnie brzucha.

Postarajcie się wypuścić z płuc całe powietrze – jeśli klatka piersiowa nie poruszy się, a brzuch tak, to będziecie wiedzieć, że oddychacie właściwie.

Liczymy do pięciu przy każdym wdechu, wstrzymujemy powietrze, odliczając do pięciu, następnie przy wydechu również odliczamy do pięciu.