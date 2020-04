Ten stek na pewno posmakuje wszystkim wegetarianom. Poznaj świetny pomysł Ani Starmach na stek... z kalafiora

Od czasu do czasu każdy mierzy się z tym problemem. Zapasy się kończą, a w lodówce i spiżarni zostają pojedyncze produkty, z którymi nie za bardzo wiemy, co zrobić. Nie masz pomysłu na kalafiora? Dzięki temu przepisowi Ani Starmach przyrządzisz pyszny obiad dla całej rodziny.

Kalafior - dlaczego warto go włączyć do diety?

Stek z kalafiora? Czemu nie! To warzywo posiada wiele cennych witamin i minerałów. Kalafior dostarczy dla naszego organizmu błonnik, potas, wapń, magnez, cynk, żelazo, a także witaminy z grupy B oraz sporą dawkę witaminy C. Regularne spożywanie kalafiora ma działanie przeciwnowotworowe, pozytywnie wpływa na kondycję stawów, dzięki czemu jest polecany w diecie dla osób, które cierpią na reumatyzm. Pamiętajmy jednak, że jest to dość ciężkostrawne warzywo - używajmy odpowiednich przypraw, np. czosnku, kminku, imbiru oraz koperku. Dietetycy nie zalecają z tego względu spożywania warzywa wieczorem - jest natomiast zdrowym dodatkiem do obiadu.

Ania Starmach przygotowuje kalafiorowe steki

Składniki:

Średniej wielkości kalafior;

dwie łyżki oliwy;

sól i pieprz do smaku.

Składniki na ziołową bułkę tartą:

dwie łyżki masła;

trzy łyżki bułki tartej;

łyżka pestek dyni;

łyżka pestek słonecznika;

po łyżce koperku i pietruszki.

Przygotowanie: Pokrój kalafiora na grube, mniej więcej 2-3 centymetrowe plastry. Następnie posmaruj je oliwą i posyp solą. Smaż warzywo na patelni około dwóch minut z każdej strony. Podsmażone steki przełóż na blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia. Umieść blachę w piekarniku na 10 minut w temperaturze 180 stopni. Po upłynięciu wyznaczonego czasu przewróć kalafior na drugą stronę i piecz przez kolejne 10 minut. Podpraż na patelni pestki dyni i słonecznika. Posiekaj zioła. Na niewielkiej patelni rozpuść masło, dodaj bułkę tartą i podsmaż, aż się zarumieni. Wtedy wymieszaj bułkę z ziołami i pestkami. Upieczone steki podawaj z przygotowaną ziołową bułką tartą.