Karolina Pisarek zaczyna swój dzień od jogi. Dowiedz się, dlaczego to idealna pora na taki trening

Karolina Pisarek wrzuciła na Instagram zdjęcie ze swojej porannej sesji jogi. Modelka podkreśliła, że uwielbia zaczynać dzień od tego rodzaju ćwiczeń. Ten specyficzny trening przynosi dla nas różne korzyści, w zależności od tego, o jakiej porze dnia wykonujemy poszczególne asany. Jakie zalety ma zaczynanie dnia od jogi?

Karolina Pisarek zaczyna dzień od jogi

Od zawsze lubiłam ćwiczyć na świeżym powietrzu, biegać w terenie, rozciągać w ogrodzie. Ostatnio pozostaje mi tylko taras. Przynajmniej tu znajduje swój balans i cieszę się świeżym powietrzem. Lubię tu siedzieć, ćwiczyć, czytać książki, słychać muzyki. Teraz to jest moja oaza spokoju

- czytamy we wpisie modelki. Widać, że Karolina nie rzuciła treningów na czas domowej izolacji - wciąż jest bardzo rozciągnięta i regularnie wykonuje ćwiczenia. Poranna joga może nam przynieść wiele korzyści - to idealny sposób na rozbudzenie organizmu i przygotowanie mięśni oraz umysłu do pracy.

Dlaczego warto zacząć ćwiczyć jogę o poranku?

Figury z jogi pomagają rozciągnąć i pobudzić do pracy zesztywniałe po śnie mięśnie. Ponadto zmienisz swój sposób oddychania - wdechy i wydechy będą głębsze, organizm dotleniony, bardziej pobudzony i uspokojony przed rozpoczęciem kolejnego dnia w pracy. Każdy rodzaj treningu rano zmienia nastawienie - poprzez ruch wytwarzasz endorfiny. Dodatkową korzyścią jest naturalne przyspieszenie przemiany materii, dzięki czemu szybciej strawisz śniadanie. Warto też wspomnieć, że odpowiednio dobrane asany obniżą ryzyko wystąpienia bólów kręgosłupa, jeśli później większość dnia spędzamy w pozycji siedzącej.