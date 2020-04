Anna Starmach podzieliła się przepisem na pyszne eklery. Czy okażą się takim samym hitem jak cytrynowiec Ani?

W ostatnim poście na instagramie Ani pojawiły się obiecane i wyczekiwane eklery. Przepis dostępny jest w internetowym serwisie kulinarnym Anny Starmach. Dotychczas zaprezentowane przez kucharkę ciasta robiły furorę. Czy eklery przebiją ciasto cytrynowe?

Przepis na eklery według Anny Starmach

Składniki:

Ciasto na eklerki (ok. 18 sztuk):

250 ml wody,

160 g mąki pszennej,

125 g masła,

4 jajka,

1 łyżeczka cukru.

Podstawowy krem waniliowy:

600 ml śmietanki kremówki 36%,

400 g serka mascarpone,

8 łyżek cukru pudru,

2 laski wanilii (będziesz potrzebować ziarenek).

Polewa czekoladowa

100 g gorzkiej czekolady,

50 g masła.

Przygotowanie:

Ciasto parzone na eklerki:

Wodę zagotuj z masłem i cukrem. Wsyp mąkę, cały czas mieszając i podgrzewając ciasto w garnku, aż zacznie odklejać się od jego brzegów. Przełóż do miski, lekko ostudź, pojedynczo dodawaj jajka i mieszaj łyżką, aż masa będzie miała jednolitą konsystencję. Ciasto umieść w rękawie cukierniczym i formuj eklerki na blasze z papierem do pieczenia. Pamiętaj o pozostawieniu odstępów, ciasto mocno rośnie. Piecz około 25 minut w 200 stopniach, w ciągu tego czasu kilka razy otwórz piekarnik, aby pozbyć się pary wodnej. Po upieczeniu zostaw eklery do ostudzenia na kratce, po czym przekrój i przełóż kremem.

Krem waniliowy:

Wszystkie składniki zmiksuj, krem nałóż do rękawa cukierniczego i przełóż nim upieczone i ostudzone eklerki.

Polewa czekoladowa:

Czekoladę połam na małe kawałki. Masło pokrój, składniki rozpuść razem w kąpieli wodnej. Gotową i lekko ostudzoną czekoladą polej przełożone kremem eklery.