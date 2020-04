Jennifer Lopez ma sobowtóra! Jay do złudzenia przypomina piosenkarkę. Rozpoznasz, na którym zdjęciu jest J.Lo?

Janice Garay, znana pod pseudonimem Jay Houston, mieszka w Teksasie i uprawia kulturystykę. Kiedy w 2017 roku wrzuciła pierwsze zdjęcia na Instagram, jej wpis zalały komentarze z pytaniami: Czy jesteś Jennifer Lopez?!. Kilka lat później Jay ma już ponad 230 tysięcy obserwatorów, a jej sylwetka w dalszym ciągu do złudzenia przypomina figurę Jennifer Lopez. Prawdziwa J.Lo pozuje w białym komplecie po prawej stronie - rozróżniliście obie panie?

Jennifer Lopez ma sobowtóra - ogromne podobieństwo!

Wysoko upięty kucyk z falami, duże kolczyki-koła i makijaż. W klasycznym looku J.Lo, Jay Houston wygląda niemal identycznie, jak piosenkarka! Dodatkowo, Jay dużo ćwiczy, a jej wyrzeźbiona sylwetka również przypomina figurę gwiazdy. Houston na co dzień zajmuje się kulturystyką i treningami fitness, dzięki czemu zawsze pozostaje w formie. Podobieństwo do J.Lo jest zauważane przy każdym wrzucanym przez Amerykankę wpisie na Instagram:

Jay Houston motywuje do wspólnych treningów

Podobieństwo do Lopez może pomóc Houston w dotarciu do większej ilości użytkowników. Houston intensywnie ćwiczy na siłowni, posiada również własną firmę fitness. Jay zachęca obserwatorów do wzięcia udziału we wspólnym 30-dniowym wyzwaniu, gdzie pojawią się m.in. ćwiczenia kardio, zajęcia rozciągające oraz treningi dla całej rodziny. Jay zauważa, ze zdrowy tryb życia przysłuży się każdemu domownikowi. Podczas domowej izolacji możemy przeznaczyć trochę wspólnego czasu na aktywność fizyczną.