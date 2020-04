Jazzercise to oryginalny trening imprez tanecznych. Łącząc taniec z Pilates, jogę, kickboxing i trening siłowy, jedna 55-minutowa sesja może spalić do 800 kalorii. Wyniki? Długie, szczupłe mięśnie i niezaprzeczalny wzrost nastroju.

Nicole Scherzinger od zawsze zachwycała swoim wysportowanym i umięśnionym ciałem. Wygląd piosenkarki jest z pewnością zasługą rozbudowanego planu treningowego. 41-letnia gwiazda nieustannie pracuje nad swoją sylwetką, a wykonywane przez nią ćwiczenia są różnorodne.

Na Instagramie Nicole Scherzinger pojawił się post, w którym gwiazda prezentuje trening jazzercise. Piosenkarka zadbała nawet o strój adekwatny do klimatu ćwiczeń. Ten rodzaj aktywności to świetny sposób na spalenie dużej ilości kalorii, wyszczuplenie sylwetki i poprawę nastroju, a wszystko to w rytmach największych hitów lat osiemdziesiątych.

Czym jest trening jazzercise?

Jazzercise to trening wywodzący się z imprez tanecznych. Łączy taniec, pilates, jogę, kickboxing i trening siłowy. Już jedna sesja pomaga spalić 800 kalorii.

Powstanie jazzercise to przełomowy moment w kobiecym fitnessie. Ten rodzaj aktywności fizycznej pojawił się w czasach, gdy ćwiczenia postrzegano jako domenę mężczyzn. Dotychczas istniejące miejsca do treningu kobiet z góry zakładały, że kobiety bardziej cenią sobie urodę i równowagę nad poczuciem siły. To właśnie trening jazzercise skłonił kobiety do odnalezienia radości w ruchu i pomógł budować niezależność przy jednoczesnym zachowaniu kobiecej gracji.

Dlaczego jazzercise wciąż jest na topie?

Ten rodzaj treningu nieustannie przenika kulturę współczesnego fitnessu. Od wybuchu popularności jazzercise minęło pół wieku, a ponadczasowy program nadal podbija serca. Wszystko dlatego, że daje szybkie rezultaty, pozwala spalić 800 kalorii w ciągu godziny i ma w sobie wiele z dyskotekowego stylu lat osiemdziesiątych.

To prawdziwa impreza taneczna o dużej intensywności złożona z treningu cardio, ćwiczeń siłowych, pilatesu, jogi i kickboxingu. Poczuj się jak królowa parkietu we własnym domu i zadbaj o swoją sylwetkę w przyjemny sposób!