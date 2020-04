Masz ochotę na coś słodkiego? Wypróbuj przepis Anny Lewandowskiej - domowy Twix zasmakuje każdemu

Domownicy domagają się czegoś słodkiego? Masz ochotę przygotować coś nowego? Skorzystaj z przepisu Anny Lewandowskiej na ciasto inspirowane popularnym batonikiem. Wykonanie deseru jest bardzo proste, a smak na pewno zdobędzie uznanie każdego łasucha.

Anna Lewandowska poleca przepis na domowego "Twixa"

Składniki na ciasto:

3 szklanki mąki migdałowej;

1/3 szklanki oleju kokosowego;

1/3 szklanki gęstego mleczka kokosowego, które wcześniej było trzymane przez noc w lodówce;

dwie łyżki cukru, ksylitolu lub innego słodzika;

szczypta soli morskiej.

Składniki na warstwę karmelu:

dwie łyżki oleju kokosowego;

20 sztuk daktyli "medjool";

dwie szczypty soli morskiej;

pół kubka dowolnego masła orzechowego.

Składniki na polewę:

trzy łyżki oleju kokosowego;

trzy tabliczki gorzkiej czekolady.

Przygotowanie: Wymieszaj razem mąkę i sól ze składników na warstwę ciasta. W garnku podgrzej olej kokosowy, po chwili dodaj kokosowe mleczko i wybrany słodzik. Wymieszaj wszystkie składniki, uformuj kulę i odstaw ją do lodówki. W tym czasie przygotuj spód ciasta; rozpuść w garnku tabliczkę czekolady z łyżką tłuszczu. Wyłóż podłużną keksówkę papierem do pieczenia, wlej powstałą czekoladowa masę i włóż naczynie do lodówki. Wyjmij ciasto z lodówki, rozwałkuj je na dwa prostokąty tak, aby zmieściły się do keksówki. Nakłuj w paru miejscach ciasto widelcem i piecz je w 150 stopniach przez kwadrans. W tym czasie przygotuj karmel - wszystkie podane na tę warstwę składniki zblenduj. Następnie przełóż połowę karmelowego kremu na zastygniętą w keksówce czekoladę. Połóż wtedy pierwszą warstwę ciasta, następnie kolejną część masy karmelowej i przykryj wszystko ostatnim kawałkiem ciasta. Rozpuść resztę czekolady w ten sam sposób, co poprzednią i polej nią ciasto. Włóż keksówkę do lodówki. Po zastygnięciu wyjmij deser i odwróć go do góry nogami, polej trzecią warstwą czekolady przygotowanej z ostatniej tabliczki i odstaw po raz ostatni do wystygnięcia w lodówce.