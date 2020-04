Angelika Mucha intensywnie trenuje w domu. Powtórzysz to ćwiczenie? Tylko wygląda na proste

Angelika Mucha przyznała, że stara się ćwiczyć co najmniej co dwa, trzy dni. Młoda celebrytka na swojego instruktora wybrała Tadeusza Gauera, jednego z najpopularniejszych trenerów wśród polskich gwiazd. Zajęcia z Gauerem nie należą do najprostszych, o czym wspomina Youtuberka.

Zobacz wideo Angelika Mucha ćwiczy z trenerem online po dłuższej przerwie

Angelika Mucha intensywnie ćwiczy w domu, pod opieką trenera

Celebrytka, znana pod pseudonimem Littlemooonster96, nigdy nie przepadała za ćwiczeniami. Jej podejście do zajęć sportowych zmieniło się, gdy rozpoczęła wspólne zajęcia z Tadeuszem Gauerem, trenerem personalnym, który pilnuje kondycji takich gwiazd, jak Julia Wieniawa, Dawid Kwiatkowski,Michał Szpak czy Jessica Mercedes. Podczas panującej pandemii Angelika zdecydowała się na zajęcia online, aby nie zaniedbać swojej formy. Jej ćwiczenia, choć wyglądają na proste, dają porządny wycisk. Co konkretnie pokazała Mucha?

Angelika Mucha pokazuje trening na górne partie ciała

Na InstaStories młodej Youtuberki pojawiło się nagranie pokazujące, jak wyglądają konsultacje treningowe online z instruktorem. Angelika trenuje górne partie ciała, wykorzystując przy kolejnych powtórzeniach krzesło. Ćwiczenie, które zaprezentowała celebrytka przypomina pompki, które wykonujemy w następujący sposób. Przy każdym powtórzeniu nasze nogi muszą znajdować się na krześle. Schodzimy z wyprostowanych rąk, uginając je w łokciach, po czym wracamy do pozycji wyjściowej. Pamiętamy o wyciągniętych nogach i prostych plecach. Gwarantujemy, że już po kilku ruchach poczujecie napięcie w ramionach.