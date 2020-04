Co jeść po treningu? W twojej diecie nie może zabraknąć tych trzech składników. Odpowiada Ewa Chodakowska [TYLKO U NAS]

Ewa Chodakowska stara się ze wszystkich sił, aby jej obserwatorzy, dzięki wspólnym treningom online utrzymali motywację i formę. Transmisje Ewy na żywo osiągają niesamowicie wysokie wyniki, przyciągając do wspólnych ćwiczeń nawet 30 tysięcy osób w jednym momencie! Do trenującej drużyny Chodakowskiej niedawno dołączyła Joanna Koroniewska. We wspólnych ćwiczeniach uczestniczą też m.in. Marietta Żukowska, Karolina Malinowska oraz Ewa Szabatin. Popularna trenerka zgodziła się odpowiedzieć nam na kilka pytań, dotyczących efektywności treningów.

Ewa Chodakowska

Ewa Chodakowska mówi o treningach i odpowiedniej diecie

Co powinno znaleźć się w potreningowym posiłku?

Po pierwsze białko! Jest niezbędne do prawidłowej regeneracji twojego organizmu. Kiedy ćwiczymy, w mięśniach powstają mikrouszkodzenia, które w kolejnych dniach ulegają regeneracji sprawiając, że tkanka ta staje się mocniejsza i – jeśli ćwiczymy w odpowiedni sposób – również większa. Jeśli marzysz o większych pośladkach, ładnie zarysowanych ramionach i smukłych nogach dbaj o odpowiednią ilość białka w diecie. W twoim potreningowym posiłku może więc znaleźć się na przykład ryba, mięso, jajka, twaróg albo strączki.

Po drugie: węglowodany. Kiedy ćwiczysz, twój organizm sięga do zapasów zgromadzonych w ciele, m.in. glikogenu mięśniowego. Aby uzupełnić jego straty powinnaś zjeść np. kaszę, ryż, pełnoziarniste pieczywo, bataty albo owoce, na przykład banana.

Cały posiłek – aby był pełnowartościowy – warto uzupełnić zdrowym tłuszczem, np. orzechami, pestkami, oliwą albo awokado.

Nie zapominajmy przy tym o warzywach i owocach, które powinny stanowić większość tego, co zjadamy w ciągu dnia! Warto zatem dodać je także do posiłku potreningowego.

Ile razy tygodniowo należy ćwiczyć, aby osiągnąć najlepsze efekty?

To jest bardzo indywidualna kwestia. Wszystko zależy od celu, jaki sobie wyznaczany. Ważne, żeby poprzeczki nie stawiać sobie zbyt wysoko, żeby cel był realny. Rekomenduję codzienną aktywność fizyczną nie krótszą niż 30 minut lub 45 minutowy trening co drugi dzień. Najlepiej zacząć od aktywności fizycznej, która sprawia nam największą przyjemność. W chwili obecnej ruch na świeżym powietrzu mamy ograniczony, ale zawsze możemy ćwiczyć w domu do czego od dawna namawiam. W „repertuarze” mam codziennie darmowe treningi na żywo, które są dedykowane zarówno początkującym, jak i zaawansowanym.

Jak lepiej ćwiczyć: podczas jednego treningu wykonywać ćwiczenia na wszystkie partie ciała, czy skupić się na wybranych mięśniach np. mięśniach brzucha?

Musimy pamiętać, że nie da się schudnąć wybranej partii ciała. To, gdzie organizm odkłada zapas w postaci tkanki tłuszczowej zależy od wieku, płci, genów i stylu życia. Ćwiczenia angażujące konkretną część ciała nie będą skutkowały jej wyszczupleniem. Brzuszki nie wyszczuplają brzucha, przysiady nie wyszczupla ud. Żeby zobaczyć efekty, trzeba przede wszystkim dobrze zbilansowanej diety - najlepiej ułożonej indywidualnie do naszych potrzeb i naszego celu, aktywności fizycznej, angażującej wiele mięśni jednocześnie - funkcjonalny trening obwodowy lub treningów kondycyjnych: interwałowych i o stałej intensywności. Do tego przepisu na sukces musisz dorzuć regenerację, wytrwałość i cierpliwość :)