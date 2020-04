Ewa Chodakowska podała ulubiony przepis na potreningowe guilty pleasure: w nagrodę za obecność ciasto fasolowe na legalu

Ewa Chodakowska doskonale rozumie, że często po długim wysiłku potrzebujemy dawki cukru we krwi. Po treningach wiele z nas ma ogromną ochotę na pyszne, niestety bardzo kaloryczne, ciacho. Nic straconego - pyszny deser możemy przygotować samodzielnie w domu i to w wersji fit!

Ewa Chodakowska - przepis Ewa Chodakowska - Instagram @chodakowskaewa

Dietetyczne ciasto fasolowe Ewy Chodakowskiej

Składniki:

szklanka ugotowanej, odsączonej i przepłukanej czerwonej fasoli;

cztery łyżki siemienia lnianego;

szklanka zmielonych migdałów;

pięć łyżek gorzkiego kakao;

duża łyżka miodu;

obrany banan;

pół szklanki oleju rzepakowego plus dwie łyżki do wysmarowania formy;

łyżeczka proszku do pieczenia;

pół tabliczki gorzkiej czekolady;

szczypta ziarenek wanilii;

około dziewięciu łyżek wody;

owoce do dekoracji np. borówki, granat, truskawki.

Przygotowanie: Siemię lniane zalej 9 łyżkami wrzącej wody i odstaw, aby zrobił się żel. W czasie, gdy siemię stygnie, przygotuj formę do tarty - posmaruj ją dwiema łyżkami oleju. Do miski wsyp fasolę, migdały i plasterki banana, wlej żel z siemienia, dodaj olej, kakao i pokruszoną czekoladę. Dodaj miód i wanilię, wtedy dokładnie zmiksuj składniki na gładką masę. Gotowe ciasto przełóż do formy. Tartę piecz na dolnym piętrze rozgrzanego do 180 stopni piekarnika przez 50 minut. Po upłynięciu pół godziny przykryj wierzch ciasta folią aluminiową i piecz dalej. Gorącą tartę odstaw do wystygnięcia. Na koniec udekoruj ulubionymi owocami.

Wartości odżywcze czerwonej fasoli

Czerwona fasola to jeden z głównych produktów kuchni meksykańskiej. Posiada wiele cennych właściwości odżywczych. Ta odmiana fasoli zawiera duże ilości białka, witaminy C, E, K oraz tych z grupy B. Warto wiedzieć, że w czerwonej fasoli znajduje się również duża ilość lecytyny, czyli składnika, który usprawnia pracę naszego mózgu.