Rozciągnięta Weronika Rosati udostępniła swój domowy trening. Wystarczy ci mata do ćwiczeń i kawałek podłogi

Weronika Rosati, tak jak wiele polskich gwiazd, udostępniła na Instagramie swój sposób na trening. Podczas wykonywania ćwiczeń na macie w tle oglądała jeden z ulubionych filmowych klasyków. Figury pokazywane przez Rosati są proste do powtórzenia w domu.

Zobacz wideo Weronika Rosati motywuje do ćwiczeń w domu

Weronika Rosati ćwiczy w domu

Aktorka podzieliła się krótkim materiałem wideo, na którym widzimy przyspieszoną sesję ćwiczeń. Rosati wykonuje elementy jogi i stretchingu. Połączenie figur z zakresu tych dwóch dziedzin świetnie się sprawdza podczas domowej sesji treningowej. W ten sposób panujemy nad kondycją, rozciągamy mięśnie i niwelujemy powstające w ciele napięcie. Dodatkowo takie ćwiczenia pomogą nam w rozluźnieniu przykurczonych mięśni, jeśli pracujemy przez wiele godzin w pozycji siedzącej.

Oprócz sesji rozciągającej, na nagraniu Weroniki możemy zobaczyć popularne ćwiczenia na nogi oraz pośladki i brzuch. Odpowiednia liczba powtórzeń polecanych ćwiczeń wykonywana systematycznie wzmocni poszczególne partie mięśni.

Weronika Rosati próbowała swoich sił na siłowni

Jeszcze przed wybuchem pandemii i wyjazdem do Stanów, Rosati często odwiedzała siłownię. Do wspólnych treningów namówiła ją młodsza koleżanka z planu serialu "Zawsze Warto", Julia Wieniawa. Obie panie co pewien czas wrzucały wspólne zdjęcia i nagrania z treningów, które wyglądały na dość intensywne. Rosati z Wieniawą wykonywały kolejne powtórzenia pod czujnym okiem popularnego wśród gwiazd trenera, Tadeusza Gauera.

Jak widać po najnowszych InstaStories, Rosati nie zrezygnowała na czas domowej izolacji z treningów. Jej wideo motywuje do tego, aby rozpocząć indywidualne treningi, które możemy przeprowadzić z pomocą wielu darmowych zajęć online.