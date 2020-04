Maja Bohosiewicz przechodzi na post przerywany. Fanki przestrzegają, a nasza ekspertka rozwiewa wątpliwości

Intermittent Fasting to post przerywany, który budzi wiele kontrowersji. Mimo to na dietę IF decyduje się wiele osób, a zwolennicy twierdzą, że okresowa głodówka jest czymś naturalnym dla ludzkiego organizmu.

REKLAMA

6 Maja Bohosiewicz - instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA