Julia Wieniawa podzieliła się przepisem na bezglutenowe brownie. "Wygląda pysznie"

Jeśli nie tolerujemy glutenu, musimy zwracać szczególną uwagę na mąki, które wchodzą w skład naszych produktów. Gluten zawierają: pszenica (i jej odmiany), pszenżyto, jęczmień, żyto, owies (niestety często bywa zanieczyszczony), mąka pszenna, żytnia, jęczmienna, płatki pszenne, jęczmienne, żytnie, owsiane, kasza manna, kuskus, kasza jęczmienna (czyli pęczak, mazurska, perłowa), musli, kasze owsiane, kaszki błyskawiczne zbożowe i mleczno–zbożowe, makaron pszenny, makaron żytni.

REKLAMA

Zamienniki mąki zawierającej gluten

Aby zrobić ciasto bezglutenowe, wyżej wymienione mąki powinno się zastąpić odpowiednikami niezawierającymi glutenu, do których należą:

mąka kukurydziana

mąka ryżowa

mąka migdałowa

mąka kokosowa

mąka kasztanowa

mąka z ciecierzycy

mąka sojowa

W ostatnim poście na Instagramie Julii Wieniawy pojawił się przepis na bezglutenowe brownie. Do jego wykonania gwiazda wykorzystała mąkę kokosową.

Przepis Julii Wieniawy na brownie bez glutenu

Przed Wami moje pierwsze bezglutenowe brownie. Wygląda pysznie. Ciekawe, czy w smaku też wyszło takie dobre.

Ciasto Julii Wieniawy wygląda naprawdę pysznie. Poniżej zamieszczamy przepis udostępniony na instagramowym profilu gwiazdy:

200 g masła, 300 g czekolady ciemnej, 3 jajka, 200 g cukru trzcinowego, 135 g mąki kokosowej, szczypta soli i ulubione dodatki np. migdały. Piec 35 minut w 160 stopniach.

Warto wspomnieć, że zboża coraz częściej są poddawane modyfikacją genetycznym, co zwiększa w nich zawartość glutenu. To może prowadzić do alergii na gluten, która objawia się bólami brzucha oraz głowy, biegunkami, osłabieniem organizmu, rozdrażnieniem, a nawet wymiotami czy wysypką. Nieleczone uczulenie na gluten może prowadzić do niedoborów wielu witamin i składników odżywczych.