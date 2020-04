Agata Młynarska podzieliła się przepisem na ulubioną sałatkę. To zdrowy przepis, który idealnie nada się na święta

Wielkanocny stół możemy urozmaicić wieloma wiosennymi przepisami. Podejrzałyśmy kulinarne inspiracje, zamieszczane na Instagramie przez gwiazdy i dziennikarzy. Ciekawym pomysłem podzieliła się Agata Młynarska - jej prosta sałatka przypadła nam do gustu. Nie posiada wielu kalorii, jest pyszna i w dodatku bardzo prosta do przygotowania.

3-minutowa sałatka Agaty Młynarskiej

Przyrządzenie zdrowych i smacznych dodatków nie musi zajmować wiele czasu. Często te najprostsze w wykonaniu potrawy smakują lepiej, niż skomplikowane i czasochłonne przepisy. Sałatkę z pomarańczą i cukinią zrobisz błyskawicznie.

Składniki:

pomarańcza;

dwie cykorie;

garść orzechów włoskich;

garść suszonej żurawiny;

łyżka majonezu i śmietany (lub jogurtu typu greckiego, aby było mniej kalorycznie).

Obierz i pokrój pomarańczę na drobne kawałki. Dorzuć pokrojoną w plasterki cykorię. Wsyp orzechy, suszoną żurawinę, majonez i śmietanę lub jogurt. Dokładnie wymieszaj. Aby sałatka posiadała więcej witamin, możesz dosypać dwie łyżki kukurydzy.

Suszona żurawina - niedoceniany superfood, który powinien znaleźć się w twojej kuchni

W suszonej żurawinie zmagazynowana jest ogromna ilość witamin, w tym witamina A, C, E oraz witamin z grupy B. To bogate źródło kwasu foliowego oraz potrzebnych minerałów: fosforu, potasu, sodu, wapnia, żelaza oraz magnezu. Spożywanie żurawiny obniża ryzyko wystąpienia chorób serca. Ze względu na swoje właściwości często jest składnikiem leków. Możemy ją dodawać do sałatek, ciast, potraw mięsnych oraz owsianek.