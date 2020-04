Czy w twoim świątecznym menu pojawił się już żurek? Jeśli zdecydowałaś się na przygotowanie tej tradycyjnej potrawy wiesz, że wymaga wcześniejszego zaopatrzenia się w zakwas. Choć zostało niewiele czasu, możesz go wykonać sama - Anna Starmach pokazała, jak przygotować ekspresowy przepis na ten żurkowy niezbędnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspresowy zakwas na żurek Ani Starmach

Ekspresowy zakwas na żurek wg przepisu Anny Starmach

Samodzielne zrobienie zakwasu wcale nie jest trudne! Wystarczy, że będziesz podążać za podanymi instrukcjami. Nie ma nic smaczniejszego, niż domowa potrawa - przygotujesz ją w kilku prostych krokach.

Składniki na zakwas:

szklanka mąki żytniej;

trzy szklanki letniej przegotowanej wody;

trzy lub cztery ząbki czosnku;

cztery liście laurowe;

10 ziaren ziela angielskiego;

10 ziaren pieprzu;

skórka chleba razowego;

łyżka wody z kiszonych ogórków lub zakwasu chlebowego, jeśli taki posiadamy.

Wykonanie: potrzebujesz szklanego lub kamionkowego naczynia, do którego wsypiesz mąkę żytnią i dodasz letnią przegotowaną wodę. Następnie w naczyniu lądują aromatyczne przyprawy: czosnek, ziele angielskie oraz pieprz. A teraz sztuczka, która przyspieszy tworzenie zakwasu: dodajemy skórkę razowego chleba (Ania Starmach poleca szczególnie czerstwe razowe piętki) oraz wodę z kiszonych ogórków. Następnie mieszamy dokładnie wszystkie składniki. Na koniec, przykrywamy naczynie gazą lub bawełnianą, cienką ściereczką i unieruchamiamy ją gumką recepturką lub zwykłą gumką do włosów lub sznurkiem. Umieszczamy nasz zakwas w ciepłym miejscu. Pamiętajmy, aby przynajmniej raz dziennie dokładnie mieszać przygotowywany zakwas, aż do dnia, w którym będziemy robić żurek.