Kuba Wojewódzki jeździ na rowerze w garażu. Fani komentują jego maseczkę ochronną

Sytuacja związana z koronawirusem zmusiła nas do zminimalizowania wyjść z domu. Mimo wprowadzonych ograniczeń warto jednak pozostać aktywnym fizycznie. Wiele gwiazd dzieli się w mediach społecznościowych pomysłami na spędzanie czasu w tym trudnym dla wszystkich okresie. Dołączył do nich Kuba Wojewódzki.

REKLAMA

Kuba Wojewódzki uprawia Garage Downhill w maseczce ochronnej

W z wiązku z koronawirusem wiele gwiazd upublicznia zdjęcia, na których stosuje środki ochrony indywidualnej, a także zachęca fanów do pozostania w domach. Na Instagramie Kuby Wojewódzkiego pojawił się post, w którym dzieli się on wymyślonym przez siebie sportem. Garage Downhill to alternatywa dla ekstremalnego kolarstwa górskiego.

Wśród komentarzy nie zabrakło tych dotyczących maseczki ochronnej:

Takie profesjonalne maski w służbie zdrowia rzadko się spotyka

- komentuje obserwatorka. Nie jest to pierwsza opinia, w której zarzuca się znanej osobie posiadanie lepszej maseczki niż niejeden lekarz.

Wszystko pięknie, ale maska jest źle założona

- dodaje kolejna.

Uwaga na maseczki. Te inteligentne, czyli takie, co chronią przed zarażeniem i zarażaniem, to te bez zaworu! Zawór pozwala wszystkim zarazkom wydostać się na zewnątrz, a przecież nie mamy pewności ze nie jesteśmy nosicielami.

- przestrzega jedna z użytkowniczek Instagrama. Choć noszenie masek w celu ochrony przed koronawirusem to wciąż kontrowersyjny temat, istnieje kilka faktów, o których należy pamiętać.

Półmaski filtrujące z zaworkiem ułatwiającym wydychanie powietrza chronią osobę noszącą przed zakażeniem. Nie powinny być stosowane jako ochrona przed roznoszeniem wirusa przez osobę noszącą taką maskę - czytamy na tech.wp.pl.