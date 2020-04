Jessica Mercedes zrobiła zdrowe smoothie na wzmocnienie odporności. Przepis jest wyjątkowo prosty

Smoothie to pyszny sposób na wprowadzenie do diety większej ilości warzyw i owoców oraz zapewnienie sobie dużej dawki witamin i minerałów. Sprawdzi się jako przekąska między posiłkami, po treningu, a nawet z powodzeniem zastąpi śniadanie.

REKLAMA

Na zdrowy koktajl postawiła także Jessica Mercedes. Blogerka zdaje sobie sprawę z korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców, dlatego chętnie dodaje je do swojej diety. Tym razem skupiła się na wzmacnianiu odporności. Na instagramowym profilu influencerki pojawił się przepis na pyszne smoothie, które wypiła na śniadanie.

Przepis Jessiki Mercedes na smoothie na odporność

Składniki: kurkuma, cynamon, imbir, banany, daktyle, granola, mleko

Jessica Mercedes Jessica Mercedes - instagram

Dwa kroki, dzięki którym za każdym razem uzyskasz smaczne smoothie

Zdarzyło ci się kiedyś zrobić smoothie z wielu pysznych składników, które ostatecznie nie było smaczne? Istnieje kilka sposobów, żeby tego uniknąć.

Korzystaj z przepisów

Niektóre warzywa i owoce - choć osobno smakują dobrze - mogą nie sprawdzić się po połączeniu. Najlepiej jest więc używać takich mieszanek, które dają gwarancję, że ze smakiem wypijemy przygotowany koktajl. Zarówno książki kucharskie, jak i strony internetowe są pełne sprawdzonych przepisów na pyszne smoothie. Warto z nich korzystać, by nie poczuć zawodu.

Zastanów się, jakie połączenia lubisz

Szpinak, jarmuż i brokuły to warzywa pełne błonnika i witamin, które nadadzą koktajlom wyrazisty zielony kolor. Nie zawsze jednak wrzucenie wszystkich zielonych warzyw z lodówki jest dobrym wyborem. Podobnie jest ze spiruliną, której smak nie każdemu odpowiada. Połączenie jarmużu z burakiem również może okazać się fiaskiem. Aby zrównoważyć smak koktajlu, warto dodać do niego kawałki owoców, takich jak jabłka, banany czy pomarańcze lub wlać odrobinę mleka roślinnego. To dobry sposób, aby "posłodzić" smoothie bez użycia cukru.