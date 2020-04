Ania Starmach nie wyobraża sobie Wielkanocy bez tej zupy. Jej wykonanie jest bardzo proste

Ania Starmach przygotowuje się do Wielkanocy, nie zapominając o swoich obserwatorach. Na jej stronie znajdziemy mnóstwo inspirujących przepisów. Po pysznych i prostych w przygotowaniu ciastach, przyszedł czas na jedną z tradycyjnych zup, które już wkrótce pojawią się na naszych stołach. Wielkanoc dla Starmach kojarzy się z zapachem jajek i chrzanu - właśnie te dwa składniki odgrywają główną rolę w dzisiejszym przepisie.

Ulubiona wielkanocna potrawa Ani Starmach - jak przygotować zupę chrzanową?

dwa pory;

dwa korzenie pietruszki;

dwa małe ziemniaki;

dwie cebule;

pół selera;

dwa litry wody;

200 mililitrów śmietanki kremówki;

200 gramów wędzonego boczku;

łyżeczka majeranku;

ząbek czosnku,

liść majeranku;

dwa ziarna ziela angielskiego;

cztery ziarna czarnego pieprzu;

cztery łyżki tartego chrzanu;

sól i pieprz do smaku;

ugotowane jajka do dekoracji.

Przygotowanie: Pokrój boczek w drobną kostkę lub paseczki i wrzuć na rozgrzaną wcześniej patelnię, smaż kilka minut, aż z mięsa wyjdzie część tłuszczu i stanie się chrupiące. Gdy tak będzie zdejmij je z patelni, zostawiając wytopiony tłuszcz. Obierz warzywa i drobno pokrój, podsmaż na patelni z tłuszczem. Po kilku minutach przełóż warzywa do garnka, zalej wodą i dodaj przyprawy. Gotuj około 30-40 minut to zmiękczenia składników. Po tym czasie wyjmij ziele angielskie i liście laurowe, dodaj obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotuj kolejne 20 minut, po czym zmiksuj powstałą zupę w blenderze. Dodaj śmietankę, chrzan i ponownie zmiksuj. Następnie dopraw do smaku. Podawaj zupę z kawałkami boczku i jajkiem na twardo.