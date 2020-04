Ewa Chodakowska udostępniła przepis na wielkanocną fitszarlotkę. To smaczne i zdrowe ciasto

Ewa Chodakowska chętnie dzieli się na swoich mediach społecznościowych przepisami na zdrowe dania. Tym razem postawiła na fitszarlotkę, która świetnie sprawdzi się na świątecznym stole i z pewnością nie przyczyni się do przybrania na wadze.

Co roku życzę Wam, żeby święta były wyjątkowe! W tym roku to rzeczywiście będą wyjątkowe, wręcz nietypowe! Każdy spędzi je na swój własny sposób. Pewnie w mniejszym gronie i bardziej kameralnym. Zapewne dań i porcji będzie mniej. Dlatego w tym roku zamiast całego obszernego jadłospisu, wrzucam propozycje pysznych przepisów na święta. I zaczynam od ciast. Jak to ja.

- przekazała w opisie Ewa Chodakowska. Tegoroczne święta będą nietypowe, dlatego warto nieco zmienić klasyczne wielkanocne przepisy. Dzięki wskazówkom trenerki przygotowane dania staną się nie tylko zdrowsze, ale też smaczniejsze. Pamiętajmy, że wyjście na spacer w celu spalenia świątecznych kalorii może być w tym roku nieco utrudnione.

Szarlotka z książki Ewy Chodakowskiej "Fit and Sweet" (14 porcji, 1 porcja 261 kcal)

Składniki :

Płatki owsiane (ewentualnie bezglutenowe) – 1 i 1/3 szklanki (150 g),

migdały całe (ewentualnie nerkowce) - 3 garści (100 g),

wiórki kokosowe – 7 łyżek (70 g),

orzechy włoskie – 2 garści (ok. 35 g),

olej rzepakowy – 2 łyżki (20 g),

ksylitol – 2 łyżki (28 g),

masło orzechowe – 2 łyżki (50 g),

migdały w płatkach – 3 łyżeczki (15 g),

jabłka, całe – 2 kg,

cynamon – 2 łyżeczki (8 g).

Przygotowanie :

Migdały i orzechy zblenduj na mąkę, wsyp je do dużej miski, dodaj płatki owsiane i wiórki kokosowe, olej, masło orzechowe i ksylitol. Ucieraj, aż wszystkie składniki połączą się – powinna powstać gliniasta kruszonka. Gdyby masa okazała się za mało plastyczna, dodaj odrobinę wody i ponownie wymieszaj. Ciastko odstaw na 30 minut do lodówki. Jabłka obierz, wydrąż, pokrój, wrzuć do dużego garnka i podduś na średnim ogniu ok. 30 minut, co jakiś czas mieszając, aż się rozpadną. Dodaj cynamon i odparuj nadmiar wody. Połową ciasta wyklej spód okrągłej formy (o średnicy 26 – 28 cm), na wierzchu wyłóż jabłka. Na suchej patelni podpraż płatki migdałów oraz wiórki kokosowe i dodaj je do drugiej części ciasta. Wymieszaj i powstałą kruszonką posyp wierzch ciasta.

Formę wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C i piecz przez 30 minut, aż wierzch szarlotki zbrązowieje (nie używaj opcji termoobieg).