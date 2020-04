Wielkanoc za pasem, a tobie brak pomysłów na menu? Zainspiruj się poradnikiem wielkanocnym Anny Lewandowskiej

Wielkanoc już 12 kwietnia, a ty wciąż nie możesz znaleźć dobrych pomysłów na świąteczne potrawy? Anna Lewandowska udostępniła "Poradnik wielkanocny", w którym znajdziemy wiele inspirujących pomysłów, jak samemu przygotować tradycyjne świąteczne dania. Co znalazło się w wielkanocnym e-booku trenerki?

Anna Lewandowska udostępniła wielkanocne menu

Święta Wielkiej Nocy obfitują w nasze ulubione potrawy. Anna Lewandowska w krótkim poradniku zawarła zestaw przepisów, w tym pomysłów na dania wegańskie, wegetariańskie oraz odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu. Postanowiłyśmy wybrać trzy z nich, które pomogą wam znaleźć inspirację do przygotowania własnego wielkanocnego menu.

Babka z rodzynkami

Na początek klasyczne ciasto, bez którego wiele z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy. Ten przepis możesz przygotować w wersji tradycyjnej z jajkami, lub wegańskiej, zastępując jajka siemieniem lnianym.

szklanka mąki jaglanej;

łyżeczka proszku do pieczenia;

pięć łyżek cukru kokosowego;

szczypta soli morskiej;

dwie łyżki zmielonego siemienia lnianego lub jedno jajko;

cztery łyżki gorącej wody;

sok z połowy cytryny;

garść rodzynek;

200 gramów startej cukinii;

pół szklanki oleju kokosowego;

tabliczka gorzkiej czekolady.

Przygotowanie: wymieszaj suche składniki. Zalej siemię lniane gorącą wodą i odstaw na kilkanaście minut, następnie zmiel je i dodaj do miski. Dodaj mokre składniki i wymieszaj. Zetrzyj skórkę z cytryny, a cukinię na tarce o grubych oczkach. Dodaj sparzone gorącą wodą i ponownie wymieszaj. Formę do babki wysmaruj tłuszczem, wlej masę babki i piecz w 180 stopniach przez godzinę. Odstaw ciasto do ostygnięcia. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Babkę polej czekoladą.

Wegetariański pasztet

100 gramów kaszy jaglanej;

łyżka klarowanego masła;

biała część pora;

100 gramów korzenia selera;

200 gramów marchewki;

łyżeczka tymianku;

po pół łyżeczki soli morskiej i pieprzu czarnego;

szczypta: słodkiej papryki, bazylii, oregano i ziół prowansalskich;

trzy lub cztery łyżki mąki owsianej;

opcjonalnie garść orzechów laskowych lub włoskich.

Przygotowanie: ugotuj kaszę jaglaną w wodzie w proporcji 1:2. Na patelni rozpuść tłuszcz i podduś drobno pokrojonego pora. Zetrzyj seler i marchewkę na tarce i po kilku minutach dodaj je do patelni z porem, dolej 8-10 łyżek wody. Duś warzywa po przykryciem do miękkości, potem dopraw do smaku i dodaj ugotowaną kaszę jaglaną. Wszystko dokładnie wymieszaj, a następnie zblenduj w robocie kuchennym. Na koniec dodaj orzechy i mąkę, dokładnie wymieszaj. Formę do pieczenia wysmaruj masłem i posyp delikatnie mąką. Przelej do blaszki masę i piecz w piekarniku około 40 minut w 180 stopniach.

Żurek w wersji tradycyjnej lub wege

50 miligramów masła klarowanego;

cztery cebule;

trzy liście laurowe;

pięć ziarenek ziela angielskiego;

butelka zakwasu na żurek (ok. 800 mililitrów);

240 gramów ziemniaków;

trzy ząbki czosnku;

po szczypcie: soli morskiej, czarnego pieprzu, majeranku, papryki wędzonej oraz lubczyku;

300 gramów tofu;

4-6 jajek;

łyżka tartego chrzanu.

Przygotowanie: pokrój i podsmaż cebulę na maśle. Następnie ugotuj cebulę w garnku z ziemniakami pokrojonymi w kostkę oraz liściem laurowym i zielem angielskim. Dodaj zakwas i gotuj przez pół godziny. W tym momencie możesz dodać jogurt lub śmietankę do smaku. Dosyp resztę przypraw i pokrojone w kostkę tofu (jeśli wolisz tradycyjną wersję, zamiast tofu dodaj białą kiełbasę). Ugotuj jajka i podawaj je w zupie. Na koniec udekoruj tanie startym chrzanem.