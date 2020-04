Dieta Meghan Markle to prawdziwy miks smaków. W menu żony Harry'ego nie brakuje zarówno zdrowych, jak i kalorycznych posiłków

Meghan Markle od dziecka była uczona miłości do sportów: jej mama od lat jest instruktorką jogi. Chociaż Markle na co dzień je zdrowo, w jej jadłospisie często goszczą ulubione, niekoniecznie dietetyczne przysmaki.

Meghan Markle https://www.instagram.com/sussexroyal/

Najważniejszy posiłek Meghan Markle w ciągu dnia

Meghan zaczyna dzień od zdrowego śniadania, na które najczęściej zjada owsiankę z bananami oraz miodem manuka oraz pyłkiem pszczelim. Całość popija gorącą wodą z cytryną, która poprawia trawienie, a także pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry. Drugim ulubionym śniadaniem Markle jest omlet z serem oraz świeżymi ziołami.

Lunch i reszta dnia - tu można odrobinę zaszaleć

W ciągu dnia Meghan lubi wypić sok z jarmużu, szpinaku, cytryny, imbiru i jabłka, który z powodzeniem zastąpi filiżankę kawy. W porze lunchu żona Harry'ego nie potrafi odmówić sobie frytek. Z tego powodu na obiad najczęściej spożywa lżejsze i zdrowsze sałatki. Co ważne, Markle unika w swoich potrawach glutenu.

Najważniejsza jest równowaga

W ciągu tygodnia Meghan stara się, aby podstawą jej diety były warzywa i owoce - w ten sposób pilnuje linii przy szybkim tempie życia. Weekendy to czas na ulubione przysmaki; celebrytka od czasu do czasu przygotowuje chlebek bananowy, a jej ulubionym niedzielnym obiadem jest pieczony kurczak. Dodatkowo, dni w dni wolne od pośpiechu Meghan lubi wrócić do smaków dzieciństwa i zjeść tradycyjny amerykański makaron z serem. Innym razem, pozwala sobie na odrobinę luksusu i kolację składającą się z owoców morza, sushi i ulubionego wina.