Jessica Mercedes podzieliła się przepisem na sałatkę z kozim serem, którą można wykonać w pięć minut

Z relacji Jessiki Mercedes na Instagramie dowiadujemy się, że zdecydowała się ona przejść na zdrowe odżywianie. Szafiarka przyznaje, że jej tryb życia nie jest jednolity. Można go przyrównać do sinusoidy. Nastał jednak czas, w którym Jessica postawiła na warzywno-owocowe smoothie i sałatki, a my czerpiemy kolejne inspiracje.

Jessica Mercedes pokazała przepis na szybką sałatkę

Przedstawiony przez influencerkę przepis wygląda następująco:

Składniki : Szpinak, roszponka, orzechy nerkowca, ser kozi, maliny, truskawki, miodowy winegret.

Przygotowanie :

Wkładamy kilka malin do naczynia żaroodpornego, zalewamy octem balsamicznym, na to kładziemy ser kozi i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180'C na 3-5 minut

- tłumaczy Jessica Mercedes. Na talerzu układamy liście szpinaku i roszponki, dodajemy truskawki przekrojone na połówki, maliny, orzechy nerkowca i zalewamy sosem, najlepiej miodowym winegretem. Ser wyciągamy z piekarnika, gdy jest lekko złocisty i umieszczamy na sałatce.

Trzeba przyznać, że potrawa wygląda imponująco. Do jej wykonania Jessica użyła produktów, które znalazła w domu. Zostały ci liście szpinaku i kilka owoców z poprzedniego smoothie? Zrób z nich sałatkę! Nie pozwól, aby cokolwiek się zmarnowało. To szczególnie istotne w obecnej sytuacji. Wykorzystaj okazję i stwórz bombę witaminową, która wzmocni twoją odporność i pozwoli w zdrowiu przetrwać ciężkie czasy.

Owoce i warzywa nie tylko wpływają korzystnie na układ immunologiczny, ale też przyczyniają się do lepszego wyglądu skóry i pomagają dbać o sylwetkę. Zawierają spore ilości błonnika, wyróżniają się niewielką kalorycznością i mają liczne wartości odżywcze.