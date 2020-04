Ewa Chodakowska wyjaśniła, dlaczego wciąż nie możemy schudnąć z konkretnej partii ciała. Powód jest banalny

Dlaczego ćwiczę tyle brzuszków i nadal nie widać efektów? Dlaczego wciąż nie widzę, żeby treningi na uda w końcu je wyszczupliły? Takie pytania pojawiają się w głowie niejednej z nas. Ewa Chodakowska w krótkim filmie na Instagramie postanowiła odpowiedzieć i rozwiać wszelkie w tym temacie wątpliwości.

Ewa Chodakowska o odchudzaniu Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska wytłumaczyła, dlaczego nie można schudnąć z wybranej partii ciała

Dlaczego wciąż nie możemy schudnąć z brzucha? Znana trenerka podkreśla, że to, w jaki sposób i ile chudniemy zależy od naszego wieku, płci, genów oraz stylu życia. Tkanka tłuszczowa u kobiet odkłada się głównie na pośladkach i udach, z kolei u mężczyzn na brzuchu. Wszystko jednak zależy też od naszych genów. Dodatkowo, z wiekiem tłuszcz może zacząć się odkładać w innych miejscach. Jest tak w przypadku kobiet po menopauzie, u których zauważono, że po przekwitaniu więcej tkanki tłuszczowej znajduje się na brzuchu.

Chodakowska zaznacza, że niestety, ale same ćwiczenia nigdy nie sprawią, że schudniemy szybko tylko z wybranej partii ciała. Na to wpływ ma dopiero odpowiednio dobrana dieta, najlepiej dostosowana do naszych indywidualnych potrzeb przez dietetyka.

Treningi mogą natomiast pomóc w wyrzeźbieniu konkretnych mięśni - dobrze dobrane ćwiczenia wypracują zgrabne pośladki oraz uda. Aktywność fizyczna ujędrni nasze całe ciało. Ewa zaznacza, że jeśli chcemy cieszyć się zgrabną i szczuplejszą figurą, pilnujmy zachowania proporcji pomiędzy czterema czynnikami:

dietą;

ćwiczeniami;

regeneracją;

cierpliwością.

Co ciekawe, jeśli jesteśmy na dobrej diecie i ćwiczymy codziennie, to, z której części ciała schudniemy najpierw zależy od... samego organizmu. Nie da się odchudzić konkretnej partii ciała. Zrzucanie zbędnej tkanki tłuszczowej wymaga czasu - bądźmy zatem cierpliwe i trzymajmy się właściwych zasad!