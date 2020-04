W ostatnim poście na InstagramieEwa Chodakowska zaprezentowała wideo, promujące plan żywieniowy BeDiet. Stosowanie jadłospisu ma zapewnić zdrowie, poprawę odporności, genialne samopoczucie i osiągnięcie wymarzonej sylwetki.

W dalszej części opisu czytamy:

Dania składają się wyłącznie z nieprzetworzonych produktów, które dostaniesz w każdym sklepie, a listy zakupów są zoptymalizowane pod kątem efektywnego wykorzystania żywności - nic się nie marnuje. Dzięki temu dieta BeDiet jest nie tylko zdrowa i skuteczna, ale także tania i przyjazna dla środowiska.

Trzeba przyznać, że przedstawione przez Ewę wprowadzenie do planu wydają się być odpowiedzią na wszystkie oczekiwania fanek. Zasady jadłospisu nie przypadły jednak do gustu jednej z obserwatorek. Kobieta zwróciła uwagę na aktualną sytuację na świecie:

Ale czy to dobry czas na odchudzanie i niskokaloryczną dietę? W czasie epidemii raczej każdy powinien jeść dużo warzyw i owoców, dostarczać zdrowych kalorii, żeby mieć energię na walkę z koronawirusem. To jest też trudny okres pod względem emocjonalnym i byłoby niemądre dodawać sobie kolejnego stresu poprzez przestrzeganie diety .W tym przypadku od pięknej figury ważniejsze jest zdrowie .

Trenerka szybko zareagowała.

Odpowiedź Ewy Chodakowskiej

Ewa Chodakowska bardzo szybko pokazała przeciwniczce, jak bardzo się myli i wytłumaczyła, na czym naprawdę polega plan żywieniowy BeDiet:

Pani Grażyno... nadwaga i otyłość tylko szkodzą zdrowiu. To najgorsze, co można sobie zafundować. BeDiet nie jest obcinaniem kalorii, to nie głodówka. To nie eliminacja całych gam produktów, a dopasowanie ich do naszych potrzeb z pełną gamą wartości odżywczych, które wspierają zdrowie i odporność. Chyba się mało znamy, Pani Grażyno.

Sprostowanie Ewy Chodakowskiej spotkało się z aprobatą fanek.

Dobrze dobrana dieta to samo zdrowie i żaden stres.

- skomentowała jedna z obserwatorek.

Chodzi o zdrowy styl życia! A dodatkowym ''efektem ubocznym'' jest oczyszczenie ciała z tłuszczu i toksyn. Ewa powtarzała, że na wagę nie patrzymy, bo zamieniając tłuszcz na mięśnie, waga może być nawet wyższa, ale obwód się zmniejszy. Epidemia, która panuje pokazuje, jak ważny jest styl życia, który propaguje Ewa. Zdrowe ciało to mniejsze prawdopodobieństwo chorób współistniejących typu cukrzyca czy otyłość.

- dodała kolejna zwolenniczka planu Chodakowskiej. Zdrowy tryb życia to podstawa, szczególnie w czasie pandemii. Wybieranie zdrowych i wartościowych produktów to najlepsze, co możemy zrobić nie tylko dla swojej figury, ale też samopoczucia i odporności.