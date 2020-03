Anna Lewandowska postanowiła we wtorkowym jadłospisie wykorzystać algi, zwane pod nazwą chlorelli, które zalicza się do tzw. superfoods. Chlorella to niezwykle bogate źródło m.in. witamin A, C, E oraz tych z grupy B. W roślinie znajdują się również kwasy omega-3, żelazo, potas, wapń oraz cynk. W jaki sposób wykorzystać je w kuchni?

Anna Lewandowska zaproponowała menu na wtorek - co można przygotować z chlorelli?

Tosty z awokado

dojrzałe awokado;

pół cytryny;

szczypta chili;

oliwa z oliwek;

bazylia;

sól, pieprz,

kromki ciemnego pieczywa;

pomidory koktajlowe.

Przygotowanie: Podgrilluj kromki chleba. Zrób pastę z awokado, rozgniatając je w misce widelcem. Dodaj do niego sok z połówki cytryny oraz przyprawy, dokładnie wymieszaj. Ciepłe grzanki posmaruj pastą. Podawaj z pomidorami koktajlowymi.

Deser kokosowy z musem mango

1/3 mango;

2/3 pojemnika jogurtu kokosowego;

2 orzechy nerkowca;

kostka gorzkiej czekolady 90%.

Przygotowanie: Zblenduj mango na gładki mus. Jogurt przełóż do miski i polej przygotowanym wcześniej musem. Całość posyp posiekanymi orzechami i gorzką czekoladą startą na tarce.

Kotlety z cebulką i frytkami

pół łyżki masła klarowanego;

1/4 sztuki cebuli;

pół ząbka czosnku;

jedna porcja wołowej polędwicy;

jedno jajko kurze;

łyżeczka liści pietruszki;

szczypta suszonego tymianku;

szczypta soli morskiej, suszonego oregano, pieprzu czarnego i mielonej kurkumy;

plaster selera korzeniowego;

3/4 marchewki;

3/4 ziemniaka;

przyprawy do warzyw: szczypta soli morskiej, suszonego majeranku, pieprzu czarnego, słodkiej czerwonej papryki,

łyżeczka klarowanego masła.

Przygotowanie: Na rozgrzanym tłuszczu podsmażamy pokrojone w kostkę cebulę i czosnek. Do miski przekładamy zmielone mięso, dodajemy jajko, posiekaną natkę pietruszki, przyprawy, podsmażoną cebulę, czosnek i całość mieszamy. Formujemy kotlety, przekładamy je na blaszkę do pieczenia i pieczemy w 200 stopniach przez dwadzieścia minut. Podajemy z frytkami z warzyw. Warzywa kroimy w paski i mieszamy z przyprawami oraz masłem. Pieczemy około dwadzieścia minut w 200 stopniach.

Surówka z selera z orzechami

pół selera korzeniowego;

dwa orzechy włoskie;

łyżeczka oliwy z oliwek.

Przygotowanie: Zetrzyj selera na tarce, dodaj posiekane orzechy, a całość skrop oliwą.

Miska zdrowia z chlorellą

Pół banana;

pół pomarańczy;

łyżeczka chlorelli w proszku;

pół szklanki napoju kokosowego;

łyżka płatków owsianych;

łyżka nasion chia;

dwa orzechy nerkowca;

pół garści malin.

Przygotowanie: Zblenduj maliny, mleko, chlorellę i owoce. Dodaj chia i dokładnie wymieszaj. Płatki owsiane i pokrojone orzechy wrzuć do miski. Wlej schłodzoną owocową masę do płatków owsianych i posyp po wierzchu malinami.