Doda pokazuje, jak ćwiczy w domu. "To jest mega dobre"

Doda z wiadomych względów od ponad dwóch tygodni nie wychodzi z domu. Piosenkarka jest bardzo zaangażowana w obecną sytuację w Polsce i na świecie, regularnie apeluje do swoich fanów o rozwagę w tym jakże trudnym dla nas czasie, a także informuje o potencjalnych niebezpieczeństwach. Mimo że na co dzień jest wulkanem energii, to teraz sama musi ograniczyć swoje wychodne do minimum, co zresztą doskonale jej wychodzi. Doda bacznie relacjonuje fanom swoją izolację, a ostatnio pochwaliła się gorącymi ujęciami po treningu.

Doda prezentuje pośladki po treningu

Doda mimo domowej izolacji, nie rezygnuje z treningów. Łączy się ze swoją trenerką online i przy pomocy domowych przyrządów ćwiczy. Efekty fizycznych zmagań widać gołym okiem, o czym mogliśmy się przekonać na najnowszym filmiku, który Doda zamieściła na Instagramie. Piosenkarka pokazuje swoje umięśnione pośladki tuż po treningu.

Idzie oszaleć po treningu online - pisze Doda pod postem.

Musimy przyznać, że treningi Dody nie idą w las. Jej ciało jest jędrne, umięśnione i godne pozazdroszczenia. Takiego samego zdania są zresztą internauci, którzy gromko ją komplementują w komentarzach.

Ale piękna forma, jest co pokazywać.

To jest mega dobre. Widać kawał pracy, jako instruktorka fitness mówię. Mega szacunek.

Piękna figura - piszą w komentarzach.

Doda nie zawodzi nawet podczas izolacji. Wy też tak ćwiczycie w swoich domach?

