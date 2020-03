Izabela Janachowska i Doda aktywnie wykorzystują czas w domu. W ruch poszły gumy treningowe i bieżnia

Jak zorganizować obecny czas, który spędzamy w swoich domach? Celebryci, aby zainspirować fanów dzielą się swoimi pomysłami w mediach społecznościowych. Wiele z nich zwraca uwagę, że jest to doskonały okres na przeprowadzenie diet do końca, a także rozpoczęcie długo odkładanych treningów. Jak ćwiczą Doda i Janachowska?

Izabela Janachowska i Doda pilnują figury podczas domowej izolacji

Prezenterka telewizyjna wybrała ćwiczenia na domowej bieżni, aby w ten sposób wciąż pilnować swojej kondycji. Popularna piosenkarka postawiła z kolei na ćwiczenia z gumami oporowymi, które poleca wiele trenerek, m.in. Kasia Dziurska w swoim treningu na wyrzeźbienie nóg i pośladków. Obie panie w tym samym czasie nadrabiają serialowe zaległości, udowadniając, że czas w domu można wykorzystać na różne przyjemnie aktywności. Zarówno bieżnia, jak i ćwiczenia z gumami z pewnością przysłużą się do zachowania formy. Jak jednak trenować, jeśli nie posiadamy dostępu do takiego sprzętu? Z pomocą przychodzą domowe treningi.

Jak ćwiczyć w domu bez sprzętu?

Nie każda z nas może pozwolić sobie na domową bieżnię. Nic straconego! Trening cardio możesz wykonać bez specjalnego ekwipunku. Wystarczy, że będziesz podążać za naszym przykładowym planem. Na początek pamiętaj o rozgrzewce, a potem zaczynamy! Między poszczególnymi figurami nie robimy przerwy. Wszystkie ćwiczenia powtarzamy w trzech seriach, robiąc minutowe przerwy po całym pełnym cyklu.

Ćwiczenie 1 - 60 sekund

Bieg w miejscu z unoszeniem wysoko kolan.

Ćwiczenie 2 - 60 sekund

Bieg w miejscu z dotykaniem pięt do pośladków.

Ćwiczenie 3 - 45 sekund

Toe taps lub stepping to ćwiczenie często wykonywane przez piłkarzy z piłką. My proponujemy zrobić tę figurę z wykorzystaniem domowych schodów. Wystarczy, że staniesz na przeciwko pierwszego stopnia, rozstawiając nogi na szerokość bioder, a następnie zaczniesz biegać w miejscu, dotykając lekko na przemian stopami do schodka. Ruch wykonuj w taki sposób, aby lekko podskakiwać.

Ćwiczenie 4 - 20 powtórzeń

Popularne pajacyki - wbrew pozorom naprawdę działają!

Ćwiczenie 5 - 10 powtórzeń

Przysiady z wyskokiem. Postaraj się wykonać przysiad, po czym wrócić do pozycji stojącej podskakując, wyciągając w górę wyprostowane ręce.

Ćwiczenie 6 - 20 sekund

Na koniec ulubione ćwiczenie każdego trenera - plank. Deska ćwiczona regularnie pomaga niesamowicie wzmocnić naszą kondycję. Na początku nawet 10 sekund utrzymywania planku może sprawić trudność. jednak jeśli będziesz ćwiczyć systematycznie zobaczysz, że z treningu na trening możesz w tej pozycji wytrzymać coraz dłużej.

