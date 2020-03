Ewa Chodakowska szerze o swojej figurze i ćwiczeniach. "W życiu nie trenowałam na siłowni"

Ewa Chodakowska codziennie wrzuca na Instagram garść motywacji i inspiracji dla swoich obserwatorów. Dodatkowy zastrzyk pozytywnej energii przyda się zwłaszcza w obecnej sytuacji. Trenerka namawia, aby wyznaczyć sobie czas na codziennie ćwiczenia. W jednym z ostatnich wpisów Chodakowska zdradziła szczegóły swojego planu treningowego i odpowiedziała na wiele pytań.

Ewa Chodakowska odpowiada na pytania Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska zdradza szczegóły dbania o figurę

Trenerka na początku swojego wpisu podkreśliła, jak ważna jest różnorodność podczas ćwiczeń. Jeśli ciągle wykonujemy te same ruchy, nie dość, że szybko się treningiem znudzimy, to również nie doczekamy się satysfakcjonujących efektów. Jeżeli chcemy szybko nabrać formy, nasze zajęcia powinny składać się z rożnych ćwiczeń, które co jakiś czas zmieniamy:

Warunkiem robienia stałych postępów jest systematyczne podnoszenie poprzeczki. Trening powinien ulegać modyfikacji co 4-6 tygodni. Możesz to robić, wybierając trudniejszy, bardziej intensywny program ćwiczeń

- zaznacza Chodakowska na Instagramie. Wiele obserwatorów Ewy zachwyca się jej figurą i zadaje mnóstwo pytań, jak wygląda ćwiczeniowa rutyna ich idolki:

Na trening przeznaczam 30-45 min dziennie, 4-6 razy w tygodniu. Mieszam treningi kondycyjne ze wzmacniającymi. Przy biegu kondycyjnym zwiększam tempo wykonywanych ćwiczeń, nie gubiąc przy tym techniki. Przy treningu wzmacniającym dorzucam hantle i obciążenia na nogi. Na chwilę obecną po 1,5-2 kg na ramiona, na nogi obciążniki max. do dwóch kilo lub taśmy oporowe

- wyznała trenerka. W komentarzach pod wpisem pojawiły się kolejne pytania, w tym zapytanie o to, czy figura Chodakowskiej to rzeczywiście jedynie zasługa polecanych przez celebrytkę ćwiczeń:

Jesteście zaskoczeni wyznaniem Chodakowskiej? Gwiazda fitness podkreśla, że nie trzeba męczyć się wykonując trudne ćwiczenia na siłowni, aby wyrzeźbić sylwetkę marzeń. Innym ciekawym pytaniem, była wątpliwość jednej z obserwatorek odnośnie do trenowania astmatyków:

Jestem astmatykiem, podskoki odpadają, tzn. że nie będę w formie i moje ciało się nie wymodeluje? Jestem po 40-stce, nie chcę chudnąć , chcę mieć bardziej jędrną skórę

- czytamy w komentarzu. Co na to odpowiedziała Ewa?

Dorzuć hantelki po pół kilograma na ręce lub weź dwie butelki wody mineralnej po 0,5 litra. Na nogi załóż do przysiadów i mostów taśmę oporową

- jak widać, ciało można wzmocnić i wymodelować w każdym wieku, jeśli prawidłowo dobierzemy ćwiczenia i obciążenie. Przed i po treningu nie zapominajmy o rozgrzewce i rozciągnięciu mięśni.

