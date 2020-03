Kasia Dziurska motywuje do ćwiczenia w domu. Trenerka pokazała prosty i efektywny trening na płaski brzuch

Z powodu koronawirusa jesteśmy zobowiązani, by pozostać w domach i ograniczyć nasze wyjścia do niezbędnego minimum. Nie oznacza to jednak końca naszej treningowej przygody. Okazuje się, że wiele ćwiczeń można z powodzeniem wykonać w domowym zaciszu.

Kasia Dziurska zaprezentowała na swoim instagramowym profilu zestaw prostych ćwiczeń na brzuch do wykonania w domu bez użycia specjalnych przyrządów z siłowni. Trening pozwoli ci na delikatne wyrzeźbienie mięśni brzucha.

Kolejna domowa propozycja treningu dla Was! Motywacja nie spada! Działamy! Obiecuje, że poczujecie się o niebo lepiej.

- pisze trenerka. Kasia Dziurska zwróciła uwagę na fakt, że domowe ćwiczenia mają korzystny wpływ nie tylko na naszą sylwetkę, ale też mogą znacznie poprawić nasze samopoczucie, co jest niezbędne, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Trening ABS w warunkach domowych według Kasi Dziurskiej

Każde ćwiczenie należy wykonywać przez pół minuty, bez przerw, jedno po drugim. Cały trening składa się z czterech serii, a odstępy między nimi powinny trwać minutę. Poniżej zaprezentowane przez instruktorkę ćwiczenia:

Nożyce

Rowerek z odchyleniem

Rowerek z przytrzymaniem

Nożyce z przenoszeniem

Spięcia brzucha do siadu z wyrzutem

Do wykonania niektórych ćwiczeń Kasia Dziurska użyła poduszki. Zaproponowany przez Kasię trening jest kolejnym dowodem na to, że chcieć to móc.

Wierze, że nie odpuścicie!

- motywuje fitnesska. Pamiętajmy, że wyjątkowa sytuacja, która panuje na świecie nie zwalnia nas z dbania o siebie. Warto dobrze wykorzystać czas spędzony w domu i poświęcić chwilę swojej figurze. Z pewnością podziękujemy sobie, gdy już wszystko wróci do normy.