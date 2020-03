Julia Wieniawa i Paulina Sykut-Jeżyna ćwiczą jogę w swoich domach. Gdzie znaleźć najlepsze treningi jogi online?

Julia Wieniawa i Paulina Sykut-Jeżyna starają się dawać swoim instagramowym fanom dobry przykład. Ćwiczenia w domu powinny znaleźć się w naszym codziennym grafiku. Joga jest propozycją, która działa jednocześnie na umysł i ciało. To doskonały trening rozciągający i wyciszający. Jak sobie radzą celebrytki?

Zobacz wideo Julia Wieniawa i Paulina Sykut-Jeżyna zaczynają dzień od jogi

Poranne ćwiczenia pobudzą do działania głowę i ciało. Dzięki treningowi po wstaniu z łóżka rozciągniesz mięśnie przed pracą zdalną, a także zrelaksujesz oraz pobudzisz umysł. Ćwiczenie, które na InstaStories zaprezentowała Julka to połączenie dwóch figur, znanych pod nazwami krowa oraz kot. Jak słusznie zauważyła celebrytka, te ruchy doskonale rozruszają nasz kręgosłup. Paulina Sykut-Jeżyna jest przykładem na to, że nie musimy odpuszczać treningów, nawet jeśli mamy pod opieką swojego malucha. Paulina dzielnie ćwiczy razem ze swoją córeczką, którą zajęcia najwyraźniej bardzo zainteresowały.

Joga online dla początkujących - trzy najlepsze kanały jogi na Youtube

Jogę bez problemu możemy zacząć ćwiczyć samodzielnie w domu. Wystarczy do tego mata, kawałek podłogi, trochę chęci oraz dobry instruktor online. Na platformie Youtube znajdziecie mnóstwo ciekawych propozycji. Postanowiłyśmy się z wami podzielić naszymi faworytami.

Yoga with Adrienne

Adrienne zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Na jej kanale znajdziecie ćwiczenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Jogina przeprowadziła również 30-dniowe wyzwanie, którego możesz się podjąć już od dziś. Adrienne łączy niektóre treningi jogi z medytacją, dzięki czemu pogłębiamy naszą chwilę relaksu.

Yoga with Kassandra

Kassandra przeprowadza nas przez kolejne etapy ćwiczeń, prezentując je w czytelny, przystępny sposób. Ćwiczenia rozciągające, poprawienie gibkości poszczególnych partii ciała - każda z nas znajdzie odpowiednie zajęcia.

Cosmic Kids Yoga

A teraz propozycja dla mam, które chcą zachęcić do jogi najmłodszych sportowych entuzjastów. Prowadząca kurs online Jaime dokładnie prezentuje proste ćwiczenia, które wykonamy razem z dziećmi. Joga poprawi ich koncentrację, może być też elementem domowych lekcji WF-u.

Joga w domu dla początkujących - jak zacząć?