Jak wzmocnić swoją odporność? Anna Lewandowska poleca antywirusową jaglankę

Anna Lewandowska stara się za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz bloga przekazać swoim fanom jak najwięcej porad dotyczących zdrowego odżywiania oraz treningów. W sytuacji, w której się znaleźliśmy, niezwykle ważne jest, aby dostarczyć organizmowi jak najwięcej witamin i naturalnych probiotyków, w celu wzmocnienia naszej odporności.

Anna Lewandowska podała przepis na wzmacniającą jaglankę

Podczas panującej pandemii niezwykle ważne jest większe zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób dostarczamy dla ciała niezbędnych uodparniających witamin i minerałów. Ogromną rolę odgrywają oczywiście spożywane przez nas potrawy, w których zawarte są naturalne probiotyki do walki z potencjalnym zagrożeniem. Lewandowska podzieliła się nowym inspirującym menu, które pomoże wzmocnić barierę ochronną naszego organizmu.

Antywirusowa jaglanka

60 gramów kaszy jaglanej;

miód do smaku;

łyżeczka siemienia lnianego;

szczypta cynamonu;

łyżeczka kurkumy;

szczypta kardamonu;

dojrzała gruszka;

garść blanszowanych migdałów.

Przygotowanie: jaglankę gotuj na wodzie, w momencie wrzenia wody dodaj masło i dokładnie zamieszaj. Dodaj wszystkie przyprawy ponownie mieszając. Gruszkę pokrój w plastry i podgrilluj na patelni, posmarowanej wcześniej tłuszczem.

Sałatka owocowa z migdałami i imbirem

jedno jabłko;

3/4 gruszki;

3/4 łyżki migdałów;

plaster świeżego imbiru;

łyżeczka szpinaku w proszku do szejków.

Przygotowanie: Wymieszaj pokrojone owoce ze startym imbirem i posiekanymi migdałami. Posyp całość sproszkowanym szpinakiem.

Dorsz na warzywach z pieczonymi ziemniakami

świeży filet z dorsza;

plasterek cytryny;

szczypta soli morskiej i pieprzu czarnego;

1/4 papryki żółtej i 1/4 papryki czerwonej;

pół cebuli;

1/3 pora;

marchewka;

łyżeczka klarowanego masła;

dwa ziemniaki;

szczypta suszonego majeranku i tymianku;

1/4 łyżeczki mielonej kurkumy;

pół łyżeczki klarowanego masła.

Przygotowanie: przełóż rybę do żaroodpornego naczynia. Skrop sokiem wyciśniętym z cytryny, posyp solą i pieprzem. Papryki i cebulę pokrój w kostkę, a pora i marchew w plastry. Wymieszaj warzywa z przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz tłuszczem. Obłóż rybę warzywami. Piecz w naczyniu w 180 stopniach przez około 20 minut. Ziemniaki pokrój w kostkę i przełóż na blachę do pieczenia. Piecz w tej samej temperaturze, co rybę przez około 20 minut.

Azjatycka sałatka paprykowa

garść rukoli;

łyżeczka oliwy z oliwek;

2/3 czerwonej papryki;

łyżeczka sosu sojowego;

szczypta chili;

1/4 łyżeczki cukru kokosowego;

łyżeczka sezamu.

Przygotowanie: pokrój paprykę w kostkę. Rukolę przełóż do miski i dodaj do niej pokrojoną paprykę. Zrób dressing: oliwę wymieszaj z sosem sojowym, chili i cukrem kokosowym i polej nim sałatkę.

Nadziewana cukinia z halloumi

1/3 cukinii;

trzy plastry sera halloumi;

szczypta soli morskiej, pieprzu czarnego i słodkiej papryki;

3/4 łyżeczki oliwy z oliwek.

Przygotowanie: ponacinaj cukinię i umieść w nacięciach pokrojony ser. Przełóż przygotowaną potrawę do żaroodpornego naczynia i dopraw przyprawami. Piecz przez kwadrans w 180 stopniach.

