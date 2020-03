Karolina Gilon pokazała trening górnych partii ciała, który można wykonać w domu. Nie potrzebujesz specjalnych sprzętów

W związku z panującą pandemią wiele gwiazd decyduje się na pozostanie w domach i mobilizuje fanów do pójścia w ich ślady. W instagramowej akcji "zostań w domu" uczestniczy także Karolina Gilon, która na czas domowej izolacji nie zrezygnowała z treningów.

Modelka po raz kolejny zaprezentowała na swoim profilu trening, który można wykonać w domu. Tym razem skupiła się na górnych partiach ciała.

Trening górnych partii ciała w wykonaniu Karoliny Gilon

Karolina Gilon pokazuje, że do uzyskania wyrzeźbionej sylwetki wcale nie potrzeba sprzętów z siłowni. Wystarczy kawałek podłogi i chęci do działania. Do wykonania niektórych ćwiczeń Gilon wykorzystała butelki wody. Pojawił się nawet bieg bokserski z ich użyciem. To niewielkie obciążenie - dodawane do każdego treningu - może znacznie go urozmaicić i korzystnie wpłynąć na efekt końcowy.

Ćwiczenia z butelkami wody

Nie masz hantli w domu? To żaden problem. Możesz wykorzystać butelki z wodą. Oto kilka ćwiczeń, które dobrze jest wprowadzić do treningowej rutyny:

Unoszenie ciężarków przodem

Stań w lekkim wypadzie w przód. Trzymaj butelki wody w obu rekach. Unoś je powoli do linii barków, a następnie powoli opuszczaj.

Powtórz 15 razy w 4 seriach.

Przysiad z ciosem

Weź dwie butelki wody w ręce. Wykonaj przysiad, a następnie zrotuj ciało i wykonaj cios w bok. Wróć do pozycji wyjściowej czyli przysiadu i wykonaj cios drugą ręką.

Powtórz 15 razy w 4 seriach.

Podnoszenie ręki w pozycji pompki

Przyjmij pozycje jak do pompki. Oprzyj ręce na butelkach wody. Następnie na zmianę raz lewą, raz prawą rękę unoś do góry wzdłuż linii ciała. Trudniejsza wersja tego ćwiczenia jest taka, że pomiędzy unoszeniem rąk wykonujemy pompkę.

Powtórz 15 razy w 4 seriach.

Wypady z uginaniem ramion

Stań w pozycji na baczność. Wykonaj wypad na jedną nogę i ugnij ramiona. Zmień nogę w wypadzie i powtórz czynność. Pamiętaj, aby kolano nie przekraczało linii palców, a brzuch był napięty.

Powtórz 15 razy w 4 seriach.

Wypychanie ciężarków z zakrokiem w bok

Zacznij od pozycji na baczność. Wykonaj zakrok w bok, a następnie wypchnij ciężarki do przodu. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie na drugą nogę.

Powtórz 15 razy w 4 seriach.