Monika Mrozowska przypomina o zaletach jogi i zachęca do 14-dniowego wyzwania. Dlaczego warto ćwiczyć jogę?

Monika Mrozowska często dzieli się na Instagramie nagraniami z domowych treningów jogi. Aktorka zawdzięcza tej dyscyplinie nie tylko piękną figurę. Mrozowska podkreśla, jak wielki wpływ te ćwiczenia mają na nasz umysł. To świetny pomysł na trening w domu, który pomoże nam uspokoić myśli, zrelaksować się i z większym dystansem spojrzeć na to, co się dzieje wokół nas.

Monika Mrozowska zachęca do uprawiania jogi

Aktorka ćwiczy jogę od wielu lat, od dwóch wykonuje regularne domowe treningi. Gwiazda zaznacza, jak bardzo w tym czasie zmieniło się jej podejście do życia. Początki przygody z domowymi ćwiczeniami nie były proste; potrzeba ogromnej samodyscypliny, aby systematycznie odbywać samodzielne zajęcia. Mrozowska postawiła przed sobą tylko jeden, bardzo ważny, warunek:

Nie stawiałam sobie żadnych warunków. Poza jednym: systematyczność. Wolałam kilka razy w tygodniu porozciągać się chociaż 15 minut, niż ćwiczyć 1,5 h, ale... raz na miesiąc

- wspomina Monika na Instagramie. Aktorka przypomniała, że głównym celem wykonywania przez nią poszczególnych asanów wcale nie jest doskonała kondycja fizyczna i świetne rozciągnięcie ciała:

Dużo ważniejsze, przynajmniej dla mnie było i jest to, jaki wpływ ma ona na moje samopoczucie psychiczne. Uspokajające, relaksujące, rozluźniające

- podkreśla Mrozowska. Joga jest jednym z najstarszych znanych form treningów, które można połączyć z medytacją. Regularne ćwiczenia pozwalają na wyciszenie, relaks i uspokojenie naszych myśli. Ważne jest, co podkreśla gwiazda, aby trenować regularnie. Wystarczy nawet kwadrans codziennej jogi, aby zauważyć znaczące różnice w samopoczuciu,

Monika Mrozowska zachęca do wzięcia udziału w wyzwaniu

Przez przymusową domową izolację w sieci pojawiło się mnóstwo treningów online i wspólnych ćwiczeniowych wyzwań. Aktorka zachęca do wzięcia udziału w 14-dniowym wyzwaniu z wieczornymi treningami jogi. Podejmiecie wyzwanie?

Monika Mrozowska ćwiczy domową jogę: