Izolacja od życia społecznego nie musi być koszmarem. Jest to czas, w którym wreszcie możemy spędzić więcej czasu w domu. Warto dobrze go wykorzystać, do czego zachęca Anna Lewandowska.

REKLAMA

Oprócz serii domowych ćwiczeń, Anna Lewandowska wprowadziła w życie wyzwanie #gotujwdomu. W ramach akcji trenerka zamierza każdego dnia wrzucać na swój instagramowy profil przykładowy dzienny jadłospis oraz wskazówki dotyczące wykonania poszczególnych posiłków.

Jadłospis Anny Lewandowskiej na dziś

Śniadanie: Jajecznica z pomidorami i cukinią

Składniki: ¼ cebuli, pomidor, ¼ cukinii, masło klarowane, 3 małe jaja kurze (rozmiar S), szczypta soli morskiej, szczypta czarnego pieprzu

Wykonanie: Cebulę i pomidora pokrój w kostkę. Cukinię zetrzyj na tarce. Na patelni rozgrzej tłuszcz i podsmaż pokrojone warzywa. Dodaj jajka i smaż przez około 3 minuty.

Przekąska 1: "Rafaello" by Ann

Anna Lewandowska Anna Lewandowska - instagram

Składniki: 3 suszone daktyle niesiarkowane, 2 ¼ łyżki kaszy jaglanej, ? szklanki mleka kokosowego, szczypta mielonego cynamonu, szczypta mielonego kardamonu, ¼ łyżeczki musu kokosowego, ¼ łyżeczki ekstraktu z wanilii, 2 migdały, wiórki kokosowych

Wykonanie: Daktyle zalej gorącą wodą i pozostaw na kilka minut. Przed ugotowaniem przepłucz kaszę 1–2 razy pod bieżącą zimną wodą. Ugotuj kaszę na mleku kokosowym według przepisu na opakowaniu. Ugotowaną kaszę zblenduj z odcedzonymi daktylami. Dodaj przyprawy, mus kokosowy i ekstrakt waniliowy. Uformuj z powstałej masy kulki, wkładając do każdej po jednym migdale. Powstałe kulki obtocz w wiórkach kokosowych.

Obiad: Curry ze słodkich ziemniaków

Składniki: ¼ łyżeczki oleju kokosowego extra virgin, ¼ cebuli, ½ ząbka czosnku, ½ plastra świeżego imbiru, 5 gramów curry, ½ łyżeczki mielonej kurkumy, łyżeczka ekologicznego masła z nerkowców, ¾ batata, łyżka mleczka kokosowego 18% tłuszczu, ½ łyżki wody, 2 orzechy nerkowca, plaster cytryny, garść szpinaku

Przygotowanie: Na patelni rozgrzej tłuszcz i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i starty na tarce imbir. Całość smaż 1 minutę, dodaj curry, kurkumę, masło orzechowe i pokrojone w kostkę bataty. Dodaj mleczko kokosowe, wodę i wymieszaj. Gotuj przez około 20 minut. Całość posyp posiekanymi orzechami. Podawaj ze szpinakiem. Wyciśnij sok z cytryny

Przekąska 2: Pomidory z bazylią i parmezanem

Kolacja: Krem z białych warzyw

Składniki: 2 pory (białe części), 2-3 średnie ziemniaki, 2 pietruszki, 1/2 cebuli, 1 ząbek czosnku, 3 łyżki masła klarowanego, szczypta soli morskiej, szczypta pieprzu czarnego, garść płatków migdałowych

Przygotowanie: Cebule i czosnek drobno posiekaj. Pokrój pora w talarki, a ziemniaki i pietruszkę w kostkę. Na patelni rozgrzej masło klarowane, dodaj cebulę z czosnkiem i zeszklij. Dodaj pora, podsmaż jeszcze przez 3-4 minuty. Dodaj pozostałe składniki, zalej wodą i gotuj aż warzywa będą miękkie. Zblenduj zupę na krem, dopraw do smaku i posyp płatkami migdałów.