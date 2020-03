Czym zastąpić hantle podczas wykonywania ćwiczeń w domu? Kasia Dziurska zaproponowała trening metaboliczny z wykorzystaniem butelek wody

W związku z panującą pandemią, wiele gwiazd decyduje się na pozostanie w domach i mobilizuje fanów do pójścia w ich ślady. Z treningów podczas domowej izolacji nie zrezygnowała także Kasia Dziurska. Na swoim instagramowym profilu zaprezentowała prosty trening metaboliczny, który można wykonać dosłownie wszędzie bez użycia sprzętu z siłowni.

Aby wykonać trening w domu, wcale nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy, że masz przy sobie dwie butelki napełnione wodą. Zastąpią one hantle podczas dowolnych ćwiczeń. Kasia Dziurska wykorzystała je do szybkiego treningu metabolicznego.

Trening metaboliczny Kasi Dziurskiej

Zasady :

5 ćwiczeń - wykonujemy je jedno po drugim bez przerwy. W 1 serii wykonujemy ćwiczenia po 20 sekund, w 2 po 30 sekund, w 3 po 45 sekund. Przerwa między seriami powinna trwać od 45 do 60 sekund w zależności od wytrenowania. Całość powtarzamy 5 razy.

Podczas jakich ćwiczeń sprawdzą się butelki wody?

Butelki napełnione wodą mogą z powodzeniem zastąpić hantle. Jeśli rozpoczynasz sportową przygodę, wybierz te o mniejszej pojemności. Butelki znalazły zastosowanie głównie w licznych treningach na barki ramiona i plecy:

Ćwiczenie bok – przód – góra

Weź po butelce wody do każdej ręki. Nogi rozstaw na szerokość barków, napnij brzuch i ściągnij łopatki. Wyprostowane ręce unieś na boki do wysokości barków. Nadgarstki trzymaj prosto, dłonie odwróć grzbietami do góry. Powoli przesuń ręce w przód tak, by butelki zetknęły się. Następnie wolno unieś ramiona nad głowę i powoli opuść ręce na boki do wysokości barków. Powtórz 15 razy.

Krążenia barków

Stań w rozkroku, stopy rozstaw na szerokość bioder. W każdej dłoni trzymaj butelkę, ręce ustaw wzdłuż ciała. Wciągnij brzuch i zadbaj o proste plecy. Przejdź do krążenia barków w tył, sukcesywnie zwiększając koła. Po 15 ruchach zmieniamy kierunek na przeciwny.

Butelka wody może stać się urozmaiceniem wielu codziennych treningów. Używaj jej podczas rozciągania, robienia brzuszków czy przysiadów, a szybciej zobaczysz efekty ćwiczeń.