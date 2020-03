Dynamiczna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała, że zaleca się pozostanie w domu. Miejsca skupiające wiele osób zostały zamknięte, więc problem stanowią siłownie, które dla wielu stanowią konieczny do zaliczenia punkt dnia. W trosce o zdrowie swoje i innych warto ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum i dobrze wykorzystać ten czas.

REKLAMA

Przymusowy urlop w domu to doskonały moment na to, by zadbać nie tylko o czystość wnętrz i relacje rodzinne, ale też poświęcić chwilę sobie oraz swojej figurze. Okazuje się, że do wykonania skutecznego treningu wcale nie potrzeba specjalistycznych sprzętów z siłowni. Nie wierzysz? Zobacz, jak z tą wyjątkową sytuacją radzą sobie gwiazdy. Ich profile w mediach społecznościowych stały się źródłem licznych pomysłów, inspiracji, a także motywacji do ćwiczeń.

Domowe treningi gwiazd

Wszystko może stać się narzędziem treningowym. Doskonale wie o tym Maffashion, która zamiast specjalnych przyrządów do ćwiczeń wykorzystała rolki papieru toaletowego. Ten trening robi furorę w sieci - wypróbowało go wiele gwiazd.

Maffashion Maffashion - instagram

Kolejną znaną osobą, która pochwaliła się swoim domowym treningiem w mediach społecznościowych, jest Julia Wieniawa, która postawiła na ćwiczenie jogi z siostrą.

Julia Wieniawa Julia Wieniawa - instagram

Na jogę zdecydowała się również Weronika Rosati, której podczas ćwiczeń towarzyszyła córka.

Weronika Rosati Weronika Rosati - instagram

Maja Bohosiewicz wybrała domowy trening na pośladki i uda, do wykonania którego wykorzystała gumę oporową.

Sonia Bohosiewicz Sonia Bohosiewicz - instagram

Z kolei Edyta Pazura pokazała, jak w domowym zaciszu trenuje Cezary Pazura.

Edyta Pazura Edyta Pazura - instagram

Dobrym wyborem jest rezygnacja z uczęszczania do siłowni na rzecz ćwiczeń online. Aneta Zając wykonuje internetowe treningi ze swoim stałym trenerem w domu.

Aneta Zając Aneta Zając - instagram

Jak widać, przy odrobinie chęci wszystko jest możliwe. Swoje treningi możesz wykonywać z użyciem wszelkich możliwych przedmiotów, jakie znajdują się w domu. Postaw na pomysłowość i zaproś członków rodziny do wspólnych ćwiczeń!